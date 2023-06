AB InBev heeft binnenkort niet alleen brouwerijen voor bier, maar ook voor proteïnen

In Gitec, het wereldwijde innovatiecentrum van de brouwer AB InBev in Leuven, staat Biobrew. Een proefbrouwerij voor precisiefermentatie van proteïnen. “Op lange termijn willen we overal ter wereld biobrouwerijen van de schaal van de Leuvense bierbrouwerij opzetten.”

“Bier is de kern van onze business en dat zal altijd zo blijven, maar dit is iets waarmee we de wereldwijde voedselproductie duurzamer kunnen maken”, zegt David De Schutter, het hoofd van Gitec. De innovaties die Gitec in Leuven ontwikkelt, zijn cruciaal om de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf te halen.

AB InBev wil tegen 2040 niet alleen klimaatneutraal zijn, het ontwikkelt volop technologie die inspeelt op groeimarkten zoals die van de plantaardige voedingsindustrie. De dag nadert dat AB InBev niet enkel wereldwijd fabrieken heeft om bier te brouwen, maar ook om eiwitten te fermenteren, die onder meer worden gebruikt in vleesvervangers.

Wat doet u hier precies?

DAVID DE SCHUTTER. “We doen hier aan precisiefermentatie. Proteïne kan van een koe of een kip komen, maar je vindt die ook in de natuur. Die molecule kun je inbouwen in een gist, schimmel of bacterie, die je vervolgens efficiënt kunt produceren. Het is moderne biotechnologie waarmee je een gist herprogrammeert om die efficiënt proteïne te laten maken. We werken bijvoorbeeld samen met een biotechnologische start-up als The Every Company, dat vegan eiwitten maakt. Wat wij voor hen doen, is kijken hoe we die eiwitten zo efficiënt mogelijk op grote schaal kunnen produceren. De productie ervan heeft een veel lagere CO2-voetafdruk dan de eiwitten die de traditionele landbouw produceert. Uit een levenscyclusanalyse bleek dat je 12 keer minder land gebruikt dan bij conventionele eiwitproductie met koeien. De CO2-afdruk is tot vier keer lager.”

Waar wilt u die plantaardige eiwitten voor gebruiken?

DE SCHUTTER. “Meer en meer mensen schakelen over naar plantaardige proteïnen. Ze kiezen voor een flexitarisch dieet en eten drie à vier dagen per week vis of vlees, en drie dagen plantaardig. Volwassenen hebben ongeveer 80 gram proteïnen per dag nodig (wie vegetarisch of veganistisch eet, heeft meer eiwitten nodig, nvdr). Aangezien de wereldbevolking nog altijd groeit, stijgt ook de hoeveelheid proteïne die nodig is. Wereldwijd zal er niet genoeg vee zijn om de mens te blijven voeden. Alternatieve proteïne zal een deel van de oplossing zijn. Kijk naar de Beyond Meat-burger. Dat soort proteïnen kun je ook met precisiefermentatie maken om vleesvervangers te produceren. Zoals je een bierbrouwerij hebt, zou je dus een biobrouwerij kunnen hebben om op grote schaal efficiënt proteïnen te produceren.”

Waarom is AB InBev daarvoor goed geplaatst?

DE SCHUTTER. “AB InBev is de grootste fermenteerder ter wereld. We hebben enorm veel kennis om op grote schaal te fermenteren. Die gebruiken we nu om de technologie van voedingsstart-ups op te schalen naar wereldwijde commerciële toepassingen die kosteneffectief genoeg zijn om een volwaardig alternatief te zijn voor vleesproteïne. De ecologische impact van die alternatieve proteïnen is veel lager. Als je kijkt naar het stikstofprobleem in België, heeft dat vaak met veeteelt te maken. We zullen een andere manier moeten vinden om onze proteïne te produceren.”

Hoe werkt een partnerschap met een start-up die u vraagt om een door hen ontwikkelde gist op grote schaal te produceren?

DE SCHUTTER. “Voor een bepaalde kostprijs gaan wij die gist voor hen produceren. Zij leveren de gemodificeerde giststam, wij verbeteren die en verkopen die op een bepaald moment. We zijn nu aan een proefproject bezig met een Duitse partner die grotere hoeveelheden kan produceren. Onze visie is dat we op een bepaald moment een demonstratiefabriek bouwen – de eerste kleine biobrouwerij die die proteïne kan produceren. We bekijken welke locatie daarvoor de beste is. Op lange termijn willen we overal ter wereld biobrouwerijen van de schaal van de Leuvense bierbrouwerij opzetten, die tienduizenden tonnen van die proteïnen kunnen maken.”

Wanneer verwacht u die eerste biobrouwerij?

DE SCHUTTER. “Binnen tien jaar. Het is echt een langetermijnplan. Onze CEO (Michel Doukeris, nvdr) is daar persoonlijk bij betrokken, er wordt strategisch nagedacht over de volgende stap. Bier is de kern van onze business en dat zal altijd zo blijven, maar dit is iets waarmee we de wereldwijde voedselproductie duurzamer kunnen maken. De regelgeving moet wel volgen. Amerika staat daarin verder dan Europa. We hopen dat Europa volgt om dat soort proteïne toe te laten op de Europese markt. Als Europese start-ups hun technologie hier niet kwijt kunnen, krijg je een innovatiedrain naar de Verenigde Staten.”