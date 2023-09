Henk Smeijsters over overconsumptie: ‘Niet-rijken doen weinig onder voor rijken’

Korte reactie van Ivan Van de Cloot, hoofdeconoom van Itinera en professor economie aan Universiteit van Antwerpen

“Deze analyse is niet nieuw. Ze bestaat als sinds 1899, toen Thorstein Veblen de theorie van conspicuous consumption ontwikkelde. Veblen is een moraliserende predikant, die het consumentisme aan het statusfenomeen koppelde. Dat zegt dat mensen consumeren omdat de anderen dat zien en daar status aan toekennen, en dat reclame behoeften creëert, maar behoeften zijn anders dan noden. Volgens mij is dat gewoon de menselijke natuur. Maar iedereen kan eens nadenken over de mate waarin hij zich in zijn leven laat leiden door status en oppervlakkigheden.”

“Wanneer de auteur schrijft dat de productie en de consumptie moeten blijven groeien, heeft hij een marxistische insteek. Zo werkt de economie volgens mij niet echt. Er is een aanbod- en een vraagkant in de economie. Als het kapitaal is opgebouwd en er worden producten gemaakt, maar de vraag volgt niet omdat de mensen er geen behoefte aan hebben, dan zal dat vanzelf stilvallen. Daarnaast is de economische groei nog maar een schijntje van wat die was in de jaren zestig. Toen hadden we nog 5-6 procent economische groei in het Westen. In België hebben we het probleem dat we al jaren op gemiddeld 0,3 procent groei blijven hangen. Die hoge groei bestaat dus niet meer in het Westen. Tevens moeten we investeren, om uitdagingen als de klimaatverandering aan te pakken. In de jaren dat we veel investeren voor klimaatverandering en hernieuwbare energie, zullen we dan ook economische groei realiseren.

Wel is Ivan Van de Cloot ook voorstander van de hersteleconomie. “Een printer huren en die laten herstellen door de uitbater is een goed voorbeeld van circulaire economie. Dat is zelfs een van de beleidsprioriteiten van de Vlaamse regering.”