Greenzy neemt alle obstakels voor compostering weg

Greenzy is een handige, stijlvolle thuiscomposteerder, waarmee gezinnen tot vier personen hun organisch afval kunnen omzetten in kwaliteitsvolle compost.

“Je hoeft alleen maar je voedselresten erin te gooien en aan de hendel te draaien om ze te vermalen en te mengen”, legt medeoprichter Laetitia Dupret uit. “Het aerobe composteringsproces duurt zo’n twee maanden en is compleet geurloos, deels dankzij een koolstoffilter.”

Wat zijn de troeven?

“Vanaf 1 januari 2024 moeten alle voedselresten in de gft-bak of op de composthoop. Op dit moment zijn er echter nog te veel obstakels voor compostering – denk aan vervelende geurtjes, vliegen, lekkende zakken. Greenzy neemt die weg. Sensoren waken er ook over dat de compostproductie optimaal gebeurt en informeren je via een app als het tijd is om te oogsten. De materialen die we gebruiken, zijn gerecycleerd en recycleerbaar. 99 procent van de Greenzy wordt vervaardigd in België en geassembleerd in Brussel.”

Hoe is het idee ontstaan?

“In 2018 bouwden Adélaïde Biebuyck, Fiona Milano en ikzelf een eerste prototype voor de masterthesis van onze ingenieursstudie. Twee jaar later was onze vennootschap een feit. Onze uitvinding is gepatenteerd. Momenteel zijn we druk in de weer met de matrijzen en de CE-certificering van de Greenzy. De productie start in september 2023, de eerste leveringen voorzien we vanaf oktober. We hebben vandaag al 175 vooruitbestellingen ontvangen.”

Hoe gebeurt de financiering?

“We hebben 70.000 euro eigen kapitaal en 110.000 externe middelen verzameld. We konden ook rekenen op 150.000 euro Waalse en Brusselse subsidies. Op dit moment loopt een tweede kapitaalronde, waarmee we 550.000 euro hopen op te halen. Intussen staat de teller op 260.000 euro. We krijgen ook steun en begeleiding van acceleratoren en incubatoren als Start it @KBC en Biotope.”