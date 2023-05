Genvision meet CO2-reductie via satellietbeelden

Het Amerikaans-Belgische Genvision, vorig jaar opgericht door twee Leuvense ondernemers, werd toegelaten tot de prestigieuze accelerator ERA. Het bedrijf, dat met 3D-modellen van bomen de CO2-reductie meet, heeft ruim een miljoen dollar opgehaald. “Veel projecten die een goede impact op het milieu kunnen hebben, zijn economisch niet rendabel.”

Duurzaamheid ligt de jonge ondernemer Emiel Cockx na aan het hart, maar tussen droom en daad staat het dagelijks leven in de weg. De Leuvenaar haalde zijn master architectuur aan de Californische universiteit UC Berkeley. Naast ondernemer is hij ook muzikant – hij trad in de Verenigde Staten als cellist op met het Golden Bear Trio – en ook daarvoor moet hij reizen. Zijn vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten, en andere acties die broeikasgassen uitstoten, houdt Cockx bij in een spreadsheet. Elk jaar berekent hij zijn privé-uitstoot en compenseert hij die met het gecertificeerde programma Gold Standard.

“Ik ben al vijf jaar klimaatneutraal”, zegt Emiel Cockx. Uiteraard mag klimaatcompensatie geen excuus zijn om ongebreideld CO2 uit te stoten, vindt hij, maar het is een deel van de oplossing om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs van 2015 te halen. In dat akkoord verbindt zowat de hele wereld er zich toe de klimaatopwarming onder 2 graden Celsius te houden in vergelijking met de pre-industriële tijd en te streven naar 1,5 graden. Op dit moment zitten we ongeveer aan een opwarming van 1,2 graden.

Niet accuraat

In die klimaatcompensatie zag Emiel Cockx een zakenidee, dat uitmondde in Genvision. Hij richtte het bedrijf vorig jaar naar Amerikaans recht op met zijn Leuvense jeugdvriend Wout Stienaers. Die heeft een economische achtergrond, Cockx programmeert en is het technische brein. Genvision werd toegelaten tot de prestigieuze New Yorkse accelerator ERA. Dat gaf de oprichters onder meer toegang tot een netwerk van investeerders en zaaigeld. “De ronde werd geleid door het Amerikaanse impactfonds Triple Impact Capital. Samen met de investering van ERA, en die van Amerikaanse en Belgische businessangels hebben we 800.000 dollar opgehaald”, zegt Cockx. “Ons team bestaat uit acht mensen, en we werken vanuit Leuven en New York.” Genvision kreeg van het Vlaamse innovatiefonds VLAIO ook een subsidie van 210.000 euro, wat het opgehaalde kapitaal op zo’n miljoen dollar brengt.

Biologen worden met een meetlint de bossen ingestuurd om er de bomen op te meten. Dat gaat te traag

Wat is dat zakenidee? Cockx en Stienaers zagen dat steeds meer mensen en bedrijven hun CO2-uitstoot willen compenseren, maar dat de meting van de compensatie niet accuraat gebeurt en arbeidsintensief is. “Biologen worden met een meetlint de bossen ingestuurd om er enkele bomen op te meten. Door de bomen een jaar later opnieuw te meten, weten ze hoeveel ze gegroeid zijn en hoeveel CO2 ze opnamen. Dat gaat te traag. Daardoor zijn veel projecten die een goede impact op het milieu kunnen hebben, economisch niet rendabel”, legt Cockx uit. “Sommige bedrijven gebruiken drones om een bos op te meten, maar dat kost veel.”

Dataprobleem

Emiel Cockx werd op het spoor van een technologische oplossing gezet tijdens zijn master architectuur. Hij deed onderzoek naar het gebruik van artificiële intelligentie om 3D-modellen van de natuur te bouwen. Dankzij meer hoogwaardige satellietbeelden kan Genvision 3D-modellen van een bos maken. Een digitale tweeling als het ware, net zoals bedrijven die maken van ingewikkelde machines.

“Eigenlijk was het een dataprobleem”, legt hij uit. “Er zijn te weinig gegevens over hoe groot elke boom is en wat zijn volume is. Door 3D-modellen te ontwikkelen, kunnen we simulaties van miljoenen bomen maken en berekenen hoeveel ze elk jaar groeien. Je geeft aan hoe oud een boom is, om welke soort het gaat en hoe hij is gegroeid. Zo kun je perfect het volume ervan inschatten. Dat was tot nu toe niet mogelijk.”

De eerste klanten zijn binnen. Genvision werkt met een jaarabonnement met een vast bedrag per hectare. “Je kunt aanduiden welk stuk bos je wilt monitoren. Jaar na jaar meten we de verandering in CO2-opslag en biodiversiteit”, legt Cockx uit. “We sloten partnerschappen met bedrijven als Go Forest en Futureproofed, die bedrijven helpen om klimaatneutraal te worden. Ook steden zijn geïnteresseerd.”

Genvision heeft bewezen dat zijn technologie werkt op kleine schaal en wil het zaaigeld gebruiken voor grotere klanten. “Daarvoor moeten we meer automatiseren, zodat we satellietbeelden in ons systeem kunnen stoppen en de metingen er accurater uitrollen. We hopen in enkele maanden te evolueren naar een geautomatiseerde machine.”

De oprichters zijn ervan overtuigd dat de markt zit te wachten op zulke technologie. “Er is een enorme druk om dat gigantische probleem van de klimaatopwarming op te lossen. Bedrijven doen steeds meer aan koolstofcompensatie. Ze planten en beschermen bossen. Met de opgenomen CO2 kunnen ze kredieten verkopen aan andere bedrijven die CO2-neutraal willen worden. We richten ons op die supersnel groeiende klimaatmarkt. We gaan ervan uit dat de vraag maal vijftig gaat tegen 2030.”

Extreem ownership

De jonge twintiger is een klimaatoptimist. “Ik gaf daar net een TEDx Talk over. Iedereen is het erover eens dat we zo snel en zo veel mogelijk CO2 uit de lucht moeten halen. Er is gewoon geen andere keuze. Dat verhaal over carbon credits en carbon offset is momenteel heel controversieel. Er zijn veel problemen die moeten worden opgelost voor dat een duurzaam verhaal wordt.” Cockx verwijst daarmee naar hoe sommigen dat als een vorm van greenwashing zien. Een groot vervuilend bedrijf kan gewoon zijn uitstoot afkopen, in plaats van die te verminderen. “We weten dat er een gigantische weg af te leggen is”, zegt hij. “We moeten het gewoon doen werken.”

Daarom willen de twee Leuvenaars dat hun bedrijf slaagt. “We worden heel hard geholpen door adviseurs, investeerders en mensen als Katherine Maher, de voormalige CEO van Wikimedia Foundation (de ngo boven de internetencyclopedie Wikipedia, nvdr). Mijn medeoprichter en ik werken met het idee van extreem ownership”, zegt Cockx. “Dat betekent dat alles wat misloopt op de een of andere manier altijd onze fout is. We moeten altijd alles kunnen bijbrengen aan elkaar en steeds zoeken waar we uit kunnen leren.”