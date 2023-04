Belgian Eco Energy wil snel een tweede en derde biomassacentrale bouwen. Daarvoor is het op zoek naar extra kapitaal, via private equity, een familyoffice of nog een andere weg. “We zijn naast Ecopower de enige volledig Belgische energieleverancier en -producent, maar hebben veel uitdagingen gehad. Nu staan we er en willen we doorgaan op ons elan.”

“Daar kan nog een tweede warmtecentrale komen. En ik zou graag twee windmolens op de site hebben, en eventueel ook een zonnepanelenpark.” Wie van Michaël Corten en Vicky Buyse, de CEO en de COO van Belgian Eco Energy (BEE), een rondleiding krijgt, krijgt daar gelijk de verdere groeiplannen van de energieproducent bovenop. Precies een jaar geleden opende de Bio Energy Base hier zijn deuren. De warmtecentrale staat op het terrein van de oude kolenterminal in de Gentse haven, waar de productie van die fossiele brandstof de komende jaren volledig wordt vervangen door groene stroom op basis van niet-recycleerbaar hout. De biomassa wordt omgezet in elektriciteit, stoom en warmte. Onder meer de brouwerij van Chimay, de datacentergroep LCL en de bouwgroep Aertssen zijn klant bij BEE, dat zich uitsluitend op de business-to-businessmarkt richt.

Change the Game Trends selecteert grensverleggende thema’s en verhalen. BEE verdient het label omdat het groene energie opwekt in zijn biomassacentrale volgens een circulair model. Bekijk het dossier Change The Game.

Iedereen tevreden met het circulaire model voor hernieuwbare energie, zou een mens denken, maar niets is minder waar. In 2016 leidde de toegekende subsidie van 1,5 miljard euro voor de bouw van de biomassacentrale er nog toe dat Vlaams minister van Energie Annemie Turtelboom (Open Vld) door partijvoorzitster Gwendolyn Rutten naar de uitgang werd begeleid. De subsidie werd ingetrokken. De huidige centrale is een sterk afgeslankte en volledig herziene versie van het oorspronkelijke model, dat de grootste ter wereld had moeten worden.

Hoe staat het met de groeiplannen?

MICHAËL CORTEN. “Behalve naar een tweede centrale in Gent kijken we ook naar locaties in Wallonië. Daarnaast willen we de mogelijkheden in Frankrijk of Spanje verkennen en er lopen gesprekken met delegaties uit Namibië en India. Er is wereldwijd een gigantische energiebehoefte, onder meer door de elektrificatierace. Ons model is heel aantrekkelijk, omdat de centrale zowel op houtafval als op huishoudelijk of industrieel afval kan werken. Maar we moeten ook realistisch zijn. We zijn nog vrij klein, dus kijken we voor buitenlandse avonturen naar een lokale partner.”

We beschouwen gas en elektriciteit weer als een duurzaam goed, waar we zuiniger mee moeten omspringen

De haven heeft veel energie nodig. Men is wellicht erg blij met uw aanwezigheid.

CORTEN. “BEE heeft een unieke positie, omdat we ook de warmte en de stoom uit de centrale maximaal kunnen benutten. We voeren gesprekken om stoom- en warmtecontracten af te sluiten met nabijgelegen bedrijven. De meeste biomassacentrales leveren alleen elektriciteit, waardoor ze tegen 25 à 30 procent energie-efficiëntie aanschurken. Wij zullen tegen 80 procent zitten. Dat model trekt ook andere spelers aan. Het Franse biotechbedrijf InnovaFeed heeft grote interesse in de haven van Gent, omdat het een rechtstreekse verbinding met onze warmtecentrale kan hebben. Het haalt proteïnes uit tropische vliegen voor de zalmkweek in Noord-Europa. De stoombehoefte van zo’n vliegenkwekerij is zo gigantisch dat ze onze volledige productie zou opnemen.

MICHAËL CORTEN EN VICKY BUYSE “De crisis heeft ervoor gezorgd dat er weer wat stabiliteit in de markt is gekomen.” © JONAS LAMPENS

“Daarnaast maken we veel vorderingen in onze CO2-captatie. Onze biomassa, het niet-recycleerbare hout, is een volledig groene brandstof. In principe zijn we dus een CO2-neutraal bedrijf, maar tijdens het verbrandingsproces komt natuurlijk wel CO2 vrij. Die willen we capteren en bruikbaar maken voor de industrie. Het doel is een CO2-negatieve energiecentrale te worden. Met onze partners, waaronder de UGent, zetten we serieuze stappen op korte termijn. Die oplossingen laten geen vijf jaar meer op zich wachten. Ik durf dus te zeggen dat we een meerwaarde zijn voor de havenactiviteiten.”

BEE richt zich uitsluitend tot die business-to-businessmarkt. Wilt u doorgroeien tot een particuliere energieleverancier?

CORTEN. “Die vraag stellen we ons ook vaak. Het is niet uitgesloten, maar dan zullen we de nieuwe aandeelhouders moeten afwachten. We hebben nu een sterk team en er komt in de nabije toekomst een grote kapitaaloperatie. Het idee is een of meer partijen aan te trekken die het bedrijf in de volgende groeifase kunnen begeleiden. De start-upfase is nu echt achter de rug. De uitdaging is te bepalen waar de focus van onze groei zal liggen. We hebben daar als management en hoofdaandeelhouder onze ideeën over. Of we dan ook de energieleverancier van gezinnen worden, is een vraagstuk dat met de vernieuwde raad van bestuur na de kapitaalronde bekeken moet worden.”

Over hoeveel geld spreken we dan?

CORTEN. “Ergens tussen 20 en 30 miljoen euro. We spreken nu al op een verkennende manier met een aantal mensen die we willen leren kennen. Voor alle duidelijkheid: we hebben geen financiële nood, dus we kunnen daar rustig onze tijd voor nemen.”

VICKY BUYSE. “Het is een gezonde groeiambitie. Op een bepaald moment moet je de volgende stap durven te zetten. Stilstaan of achteruitgaan is geen optie meer. De huidige centrale is de eigendom van BEE, met steun van het Londense investeringsfonds Equitix, de National Westminster Bank en de Belgische coöperatieve Zonneberg. In de volgende centrales willen we een meerderheidsbelang hebben en daar heb je financiële middelen voor nodig.”

CORTEN. “We sluiten bij voorbaat geen partijen uit. De investering kan van private equity komen, maar evengoed van het grotere Belgische familiekapitaal. In Vlaanderen zijn wel een aantal familyoffices waarmee we ernstig in gesprek willen gaan. We zijn vooral op zoek naar een goede match. BEE is een industrieel bedrijf. Dan wil je praten met partners die ook industrieel denken.”

Maar het is dus niet uw bedoeling het volgende Luminus of Eneco te worden?

CORTEN. “We zijn ambitieus. Ook hier: zeg nooit nooit. Misschien hebben we morgen aandeelhouders die dat perspectief op prijs zouden stellen. Maar dan moet duidelijk zijn dat we een toegevoegde waarde voor de markt zijn. Die telt momenteel te veel A-merken. Vergelijk de markt met de shampoos in de supermarkt. Het rek staat vol met verschillende merken, maar uiteindelijk behoren die allemaal tot L’Oréal of Procter & Gamble. Ik geloof dat zulke consolidaties zich ook op de Belgische leveranciersmarkt zullen voordoen. Wij zullen niet kunnen meedoen aan de bovenkant van de markt. We zijn te klein om een Luminus over te nemen (lacht). Maar we kunnen misschien wel meespelen op ons niveau.”

We hebben sinds 2016 zóveel uitdagingen gehad, ik ben er stilaan klaar mee. Ik zou heel graag eens positief uitgedaagd worden

Als een andere speler u niet eerst overneemt.

CORTEN. “Het marktaandeel van de A-leveranciers is te groot. Ik geloof niet dat zij nog mogen overnemen van de concurrentiewaakhond. Wij zijn trouwens niet te koop.”

Dat u het voorbije jaar niet over de kop bent gegaan, zoals enkele andere kleine spelers, betekent dat u financieel gezond bent?

CORTEN. “Wij zijn de crisis vrij vlot doorgekomen. Onze balans wordt elk jaar sterker. Onze omzet is boven 100 miljoen euro gestegen. De winst loopt ook in de enkele miljoenen. We hebben intussen een goede stroom aan recurrente inkomsten.

“De crisis heeft inderdaad voor een agressieve shake-out op de markt gezorgd. Vergeet niet dat de grote spelers ook hebben afgezien. We zaten jarenlang in een race naar de bodem om de goedkoopste tarieven en producten aan te bieden. Op dat gebied werden we verkeerdelijk verwend. De crisis heeft ervoor gezorgd dat er weer wat stabiliteit in de markt is gekomen. We beschouwen gas en elektriciteit weer als een duurzaam goed, waar we zuiniger mee moeten omspringen.”

Hebt u de valse start door het politieke gewauwel intussen verteerd?

CORTEN. “Wij zijn daar zen mee omgegaan. Nee, dat is een fout woord. Ik ben daar wel heel kwaad om geweest. Onze partners hier in de haven ook. Je probeert als ondernemer zo veel mogelijk te doen. We hebben dit hier wel volledig zelf ontwikkeld, hè. We zijn naast Ecopower de enige volledig Belgische energieleverancier en -producent. We hebben veel problemen gehad in onze eerste twaalf jaar. We hebben het hier zeker niet cadeau gekregen. Nu zijn we sterker en gaan we door op ons elan.”

Met de huidige geopolitieke situatie lijken er nochtans genoeg uitdagingen?

CORTEN. “We hebben sinds 2016 zóveel uitdagingen gehad, ik ben er stilaan klaar mee. Toen de bouw van deze centrale drie maanden bezig was, is de coronapandemie uitgebroken. Vervolgens begonnen de grondstoffenprijzen nooit gezien te stijgen. De banken werden zenuwachtig. Maar ook dat is gelukt: de centrale stond hier binnen de deadline en binnen het budget. Nu zitten we natuurlijk weer met de miserie van de groenestroomcertificaten. Daar weten we nog niet helemaal wat het zal worden. Ook daar reageren de banken erg zenuwachtig op. Ach, we hebben intussen ons huis al zo vaak in hypotheek gezet (lacht). Onze olifantshuid wordt steeds dikker. En dan mag ik de extreem hoge stroomprijzen ook niet vergeten. Ik zou heel graag eens positief uitgedaagd worden.”

Met steun van de overheid?

CORTEN. “Van die steun blijf ik het liefst zo ver mogelijk weg. Iedereen is het erover eens dat het energievraagstuk een duidelijke, wetenschappelijk onderbouwde langetermijnstrategie nodig heeft. Energie draait voor een groot deel om infrastructuur en toekomstperspectief. Als je kijkt hoe er gespeeld wordt met de groenestroomcertificaten, de digitale tellers, de vergunningen voor installaties… er is een mismatch tussen de politiek en de energiesector. Ik hoop dat ze goed onderbouwde beslissingen nemen en er dan jaren van afblijven.”

Bio Energy Base in cijfers • 20 megawatt groene energie, te vergelijken met het energieverbruik van 50.000 gezinnen • 50 megawatt groene warmte en stroom • Jaarlijks 150.000 ton niet-recycleerbaar hout omzetten in energie • Jaarlijks 88.000 ton minder CO2-uitstoot in vergelijking met een klassieke centrale