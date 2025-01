De vijf beste boeken van 2024 volgens Trends

In de loop van het voorbije jaar passeerden heel wat boeken de revue in Trends. Tijd om terug te blikken en een top vijf samen te stellen, in chronologische volgorde van verschijnen.

Joren Vermeersch, Vlaanderens waanzinnigste eeuw

Oorlogen, klimaatcrisissen, een pandemie, spanningen tussen de elite en het gewone volk en ergernis over te hoge belastingen: Europa en de westerse wereld maakten het sinds het begin van dit decennium allemaal mee. De periode na 2020 vertoont opvallende gelijkenissen met de veertiende eeuw in Vlaanderen. Dat was een tijdperk van economische bloei, maar ook van crisissen. Historicus en jurist Joren Vermeersch brengt Vlaanderens waanzinnigste eeuw in een boek weer tot leven.

Mark Schaevers, De levens van Hugo Claus

Over zijn verleden heeft auteur en dichter Hugo Claus altijd veel mist gespuid. “Liegen was een bondgenoot”, schrijft Mark Schaevers, en daarom is de biografie een huzarenstuk. Hij slaagt erin feiten en fictie van elkaar te scheiden en gaat geen taboe uit de weg. Zo leren we dat Claus en zijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog veel dieper in het collaboratiemilieu zaten dan gedacht.

Frank Bösch, Deals mit Diktaturen

Duitsland heeft als exportland bij uitstek altijd goede contacten willen onderhouden met dictators. Handel gaat boven alles, was de boodschap. Dat is nog altijd het geval als de Europese Commissie wantrouwen toont tegenover de hegemonieplannen van China. Duitsland wil de kool en de geit sparen, want het land is dé afzetmarkt voor zijn auto-industrie. De gasdeal met de Russische president Poetin werd zo lang mogelijk overeind gehouden. Frank Bösch brengt de jarenlange collusie tussen Berlijn en de dictators in kaart.

Axel Buyse, Klein Vlaanderen, groot buitenland

In Europa beschikt geen enkele regio over zoveel bevoegdheden om een eigen buitenlands beleid te voeren dan Vlaanderen. In Klein Vlaanderen, groot buitenland beschrijft ex-diplomaat Axel Buyse hoe de Vlaamse diplomatie langzaam maar zeker volwassen werd. Er ging veel aandacht naar internationale handel – logisch voor een open economie als de Vlaamse. De goede samenwerking tussen België en Nederland, onder meer in defensie via de marine en de bescherming van het luchtruim van de Benelux, is ook te danken aan het werk van het Vlaamse corps diplomatique.

Wolfgang Münchau, Kaput

In Kaput. The End of the German Miracle toont Wolfgang Munchau haarfijn aan hoe de Duitsers jarenlang dachten economisch onkwetsbaar te zijn door zich te positioneren als het land dat dankzij goedkope energie, loonmatiging en een relatief zwakke euro een competitief voordeel had en zo uitgroeide tot een industrieel exportwonder. Bedrijfsleiders en politici werden volgens Münchau in slaap gewiegd en vergaten te investeren in de digitalisering van de economie. Het enige Duitse mondiale IT-bedrijf is de softwarespecialist SAP.