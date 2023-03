Bekijk de lancering van Terran 1: ‘We hebben getoond dat vliegen met ge-3D-printe raketten mogelijk is’

De Californische start-up Relativity Space heeft zijn eerste, bijna volledig ge-3D-printe raket Terran 1 gelanceerd. De raket slaagde er niet in om een baan rond de aarde te bereiken, maar dat temperde het enthousiasme op de livestream van het bedrijf niet: “Hoewel we het niet helemaal hebben gehaald, hebben we genoeg gegevens verzameld om aan te tonen dat vliegen met ge-3D-printe raketten mogelijk is.”

“Good luck, have fun”, klonk het voor de Terran 1 op woensdagavond de lucht in ging vanuit Cape Canaveral in de Amerikaanse staat Florida. Die slogan was ook de naam van de missie. Die was volgens het bedrijf succesvol, al kon de raket na een probleem tijdens de vlucht geen baan rond de aarde bereiken. Tijdens de tweede fase van de lancering, na de scheiding van de rakettrappen, ontstond een anomalie. De bovenste trap ontbrandde en schakelde uit, waardoor de onbemande raket neerstortte in de Atlantische Oceaan.

Terran 1 van Relativity Space voor de lancering

De start-up vond de lancering alsnog een grote prestatie, vermits de lancering bewees dat de ge-3D-printe techniek werkt. “Vandaag is een grote overwinning, met veel historische primeurs”, tweette Relativity Space. De komende dagen gaat het de vluchtgegevens nog verder beoordelen. De eerste Terra- raket bestond voor 85 procent uit ge-3D-printe onderdelen. In de toekomst hoopt het bedrijf de raket tot voor 95 procent te 3D-printen. De techniek heeft als voordeel dat het fabricageproces eenvoudiger is en er dus bespaard kan worden op kosten en arbeid.

Bovendien is het de eerste raket die brandstof op basis van methaan gebruikt. Methaan is een relatief nieuwe soort raketbrandstof, die schoner brandt dan het alternatief, kerosine. Bij de verbranding van methaan ontstaat minder afval en het is gemakkelijker herbruikbaar. Bedrijven als Space Exploration Technologies Corp. en United Launch Alliance LLC wensen methaan ook te gebruiken om hun rakketten aan te drijven, maar zijn daar nog niet in geslaagd.

Derde lanceerpoging

Relativity Space is het eerste bedrijf met durfkapitaal dat een poging heeft gedaan om zijn raket in een baan om de aarde te brengen. Het bedrijf werd opgericht in 2015 door een paar jonge ruimtevaartingenieurs, maar werd al snel opgemerkt door investeerders en durfkapitalisten. Zo kon het Californische bedrijf zonder ooit een raket te lanceren al minstens 1,3 miljard dollar binnenhalen en verkocht het toekomstige Terran 1-reizen voor ongeveer 12 miljoen dollar per vlucht, schrijft Bloomberg.

De testmissie ‘Good luck, have fun’ was de derde lanceerpoging van de start-up. Eerder plande het bedrijf om de Terran 1 op 8 maart te lanceren, maar het moest dat uitstellen na problemen met de temperatuur van de stuwstof van de raket. Ook bij de tweede poging drie dagen later kon de Terran 1 niet opstijgen na problemen met de motoren.