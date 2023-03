De Amerikaanse start-up Relativity Space heeft een nagenoeg volledig 3D-geprinte raket gelanceerd. Het jonge bedrijf wist hiervoor de voorbije jaren liefst 1,3 miljard dollar op te halen bij Amerikaanse investeerders. Het ruimtetuig is door een technische storing weliswaar niet in een baan om de aarde geraakt, toch is de lancering groot nieuws. Het is voor het eerst dat zo’n groot gevaarte met een 3D-printer wordt vervaardigd. De technologie heeft z’n limiet dan ook nog niet bereikt.