16 tips om de festivalzomer enigszins betaalbaar te houden

Muziekfestivals worden jaar na jaar duurder, en toch raken heel wat grote evenementen nog altijd vlotjes uitverkocht. Voor wie het enigszins betaalbaar wil houden, verzamelde Trends zestien bespaartips.

Zowat alle grote festivals zijn deze zomer fors duurder geworden in vergelijking met hun vorige edities. De prijsstijgingen variëren tussen 8 en 20 procent, blijkt uit onze steekproef. Ook de prijzen van drank en eten op de festivalsite gaan jaar na jaar de hoogte in. Uiteraard wijzen de organisatoren dan naar de hoge inflatie. “De toegenomen kosten voor energie, grondstoffen, materialen, personeel en beveiliging dwingen ons de prijzen te verhogen”, horen we in de wandelgangen. “Maar het wordt ook steeds duurder om de artiesten te boeken. Bovendien stellen ze steeds hogere eisen voor hun show, en dat heeft een impact op onze productiekosten.”

Ook onze buurlanden ontsnappen niet aan de prijsstijgingen. De site Festival Fans vergeleek de prijzen van festivaltickets in Nederland, en stelde een gemiddelde toename van 14 procent vast. Het bekende Glastonbury Festival in Engeland rekent dit jaar 350 pond aan voor zijn weekendformule, terwijl daar vorig jaar 295 pond voor neergeteld moest worden. De organisatoren vinden die prijsstijging van net geen 20 procent gerechtvaardigd.

Besparen maar

Trends polste bij geldexperts, bezoekers, organisatoren en andere betrokkenen naar tips om uw festivalbudget onder controle te houden. Hieronder onze selectie.

1. Blijf thuis, en volg uw favoriete festivals via de radio, televisie of internet. Bij heel wat muziekzenders en op verschillende websites kunt u terecht voor livestreams.

2. Doe mee aan wedstrijden om gratis tickets te winnen. Luister naar de radio en houd de socialemediakanalen van de festivals in de gaten voor acties. Installeer eventueel de app I’M IN op uw smartphone om op de hoogte te blijven.

3. Opteer voor een kleiner of een gratis alternatief. De website Stressfactor verzamelt de goedkoopste tien combifestivals van Vlaanderen, en 99 Festivals geeft een overzicht van Belgische evenementen met vrije ingang – waaronder de Gentse Feesten, Genk On Stage, Kneistival en Maanrock. Absolutely Free Festival in Genk is een buitenbeentje met een duurzame missie: u betaalt niets aan de kassa op voorwaarde dat u drie gebruikte batterijen inlevert.

Opmerkelijk is ook het ‘pay what you want’-systeem dat Brosella Festival afgelopen weekend hanteerde. De organisatoren afficheren een suggestieprijs, maar het is aan de bezoeker om te bepalen of dat bedrag al dan niet binnen zijn budget past. “Ben je bij machte een hogere ticketprijs te betalen, dan betaal je een steunprijs”, klinkt het. “Zo maak jij het mogelijk dat anderen – die het iets moeilijker hebben – wat minder hoeven te betalen.”

4. Vroege beslissers worden soms beloond met een ‘early bird’-korting. Overweeg dus om uw ticket ruim op voorhand te kopen. Ga ook na of u in aanmerking komt voor een groepskorting als u meerdere tickets in één keer bestelt. Als u bijvoorbeeld voor het Nederlandse Lowlands tien tickets tegelijk voor een groep vrienden koopt, bespaart u 10 euro per persoon.

5. Afwachten tot het allerlaatste moment kan ook voordelig zijn. Vlak voor het begin van een festival stijgt het ticketaanbod op Ticketswap vaak, omdat mensen door onvoorziene omstandigheden afhaken. Als er veel tickets in omloop zijn, daalt de vraagprijs. Het risico van zo’n lastminutestrategie is wel dat u achter het net vist bij populaire evenementen.

6. Zoek naar alternatieven in goedkopere landen. In Zuid- of Oost-Europa ziet u vaak de grootste artiesten voor een mildere entreeprijs, én betaalt u minder voor het eten en drinken op het terrein. Combineer zo’n festival eventueel met uw zomervakantie.

7. Werk als vrijwilliger: door voor, na of tijdens het festival mee te helpen, scoort u mogelijk een toegangsticket en wat drank- en eetbonnen. Kijk op de website of de socialemediakanalen hoe u zich als vrijwilliger kunt aanmelden.

8. Door te carpoolen naar het festival kunt u de brandstof- en parkeerkosten verdelen. Opteert u voor het openbaar vervoer, informeer dan naar een goedkoper groepsticket voor de trein. Bij grote festivals rijden er vaak pendelbussen vanaf het station naar het festivalterrein. Ook de fiets is uiteraard een prima alternatief.

9. Overweeg om niet op de officiële festivalcamping te overnachten, maar wel bij vrienden of op een stuk weiland in de buurt. Zo bespaart u op camping- en parkeerkosten.

10. De grote festivals rekenen gemakkelijk 3,50 euro voor een pintje aan. Cocktails en voedsel zijn nog een pak duurder. Door vooraf te eten en te drinken (bijvoorbeeld op de camping of bij vrienden thuis), kunt u weer wat extra geld uitsparen. Merk op dat drank- en eetbonnen in voorverkoop soms iets minder duur zijn.

11. Neem de tijd om het aanbod op de site te vergelijken. Sommige eet- en drankstandjes liggen wat achterin, maar daar kunt u soms terecht voor interessantere deals. Weet ook dat sommige gerechten een langer verzadigingsgevoel geven dan andere. Maak dus op voorhand uw huiswerk.

12. U hoeft niet per se iedereen rondom u te trakteren, want vaak is het op festivals een va-et-vient van vrienden en kennissen. Het systeem van ‘wie wat wil drinken, geeft een bonnetje mee’ is sinds de introductie van de betaalpolsbandjes wel minder gemakkelijk geworden. Ga na of u met enkele vaste omstaanders een digitale groepspot kunt aanmaken via een speciale kaart. Dan kon bijvoorbeeld op Graspop.

13. Op grote evenementen zoals Rock Werchter is gratis drinkwater verkrijgbaar aan alle sanitaire blokken. Er rest u dan alleen nog een kraantje te bemachtigen te midden van een meute dorstige Nederlanders. Bij tropische temperaturen worden vaak ook gratis flesjes water uitgedeeld.

14. Zamel bekers en flesjes in, en verdien met deze duurzame inspanning drankcoins. Vaak zijn twintig ingeleverde stuks al voldoende voor één consumptie. Doorgewinterde festivalgangers kijken ook in de buurt van de drankstanden naar verloren bonnetjes op de grond. Hoe later op de avond, hoe groter de vangst. Maar nu meer en meer festivals overschakelen naar cashless betalingen, zijn ze eraan voor de moeite.

15. Waak goed over uw eigen drankbonnen en andere spullen. Cash en andere waardevolle bezittingen (zoals een dure zonnebril of smartphone) laat u beter thuis. Of u bewaart die veilig in een van de lockers op het festivalterrein of op de camping. Daarvoor betaalt u wel al snel 10 euro huur per dag.

16. Nogal wat grote festivals bieden u de kans om ongebruikte coins na afloop weer in te ruilen voor geld. Check dat op voorhand. Door de introductie van de cashless betaalbandjes verloopt zo’n terugbetaling makkelijker, maar er was al heel wat te doen over de kosten die organisatoren daarvoor aanrekenden: 1,75 euro op Graspop, 3,50 euro op Rock Werchter, … Staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) laat onderzoeken of dat verdienmodel gewettigd is.