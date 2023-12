In deze 9 steden en gemeenten dalen volgend jaar de belastingen

Negen steden en gemeenten verlagen volgend jaar de belastingen, schrijft Het Nieuwsblad. Het gaat om een terugkerend fenomeen in een verkiezingsjaar.

In de gemeente Aalter zag men zowel aan het einde van de vorige legislatuur als nu aan het einde van de huidige, wat financiële ruimte om de belastingen met 0,4 procent te doen dalen. Ook in Deinze, Sint-Katelijne-Waver, Puurs-Sint-Amands en Willebroek gaat er volgend jaar 0,1 procent, 0,2 procent of 0,3 procent af. In het Limburgse Borgloon gaan de belastingen voor het eerst naar beneden en kan er met 0,6 procent al wat meer af. En ook in grootstad Antwerpen gaan de belastingen voor het eerst omlaag met een volle procent. In Boutersem en De Pinte worden dan weer de opcentiemen verlaagd, de belastingen die je betaalt op eigendommen.

Gemeenten pakken graag uit met een lastenverlaging. “Elke keer als er verkiezingen in de lucht hangen, zien we datzelfde fenomeen”, zegt politicoloog Johan Ackaert (UHasselt) in de krant. “Er zijn zelfs studies gebeurd die dergelijke belastingaanpassingen in kaart hebben gebracht. Nochtans is er geen enkele studie die aantoont dat die strategie ook bij de inwoners een blijvende impact heeft. Ik durf zelfs te betwijfelen dat een besparing van enkele tientallen euro’s voor een gezin merkbaar is. Inwoners weten eigenlijk niet wat ze betalen aan gemeentebelastingen.”

Professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent) wijst er dan weer op dat in bestuursakkoorden soms een financieel plan wordt opgemaakt met het oog op een belastingverlaging op het einde. Het waren nochtans financieel woelige jaren voor heel wat gemeenten, met de coronapandemie en energiecrisis. Vorig verkiezingsjaar waren er nog 21 gemeenten die de belastingen deden zakken, nu nog half zoveel.

Lees ook: