IMF vreest “ernstige gevolgen” van impasse rond schulden VS

Scherp gestegen rentes hebben een aantal landen al in de financiële problemen gebracht, benadrukt het IMF. Het gaat dan om landen die al een grote schuldenlast hebben en in de problemen komen nu lenen duurder wordt. Vooral armere landen hebben dit probleem, meldde de organisatie voor internationale financiële stabiliteit.

Als de Amerikaanse federale overheid uiteindelijk in gebreke zou blijven, zou dat tot instabiliteit en hogere rentes kunnen leiden, verklaarde een woordvoerster van het IMF. Dat zou bovenop de schokken komen die de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben veroorzaakt voor de wereldeconomie.

Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de Amerikaanse overheid mag aangaan. Die grens passeerden de VS in januari en de regering kan nu alleen nog met boekhoudkundige noodgrepen aan extra geld komen. Volgens het ministerie van Financiën drogen die mogelijkheden snel op en zouden de VS in juni al in gebreke kunnen zijn met het terugbetalen van schuldeisers.

President Joe Biden wil dat de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, instemmen met verhoging van het schuldenplafond zonder bijkomende voorwaarden. Hij spreekt naar verwachting vrijdag met de voorzitters van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat om tot een oplossing te komen.

