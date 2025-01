Hoogste aantal tweedehandswagens ingeschreven sinds 2015

Mobiliteitsorganisatie Traxio verwacht wel een daling in de verkoop van elektrische tweedehandswagens nu de Vlaamse premie is afgevoerd.

Terwijl het aantal ingeschreven nieuwe voertuigen vorig jaar 6 procent lager lag dan in 2023, zijn in 2024 op de tweedehandsmarkt 5,6 procent meer wagens verkocht dan het jaar daarvoor. Het gaat in totaal om 727.650 occasiewagens. Dat meldt Traxio, de mobiliteitsorganisatie die onder meer de autoherstellers en -verkopers vertegenwoordigt. Het is van 2015 geleden dat het aantal inschrijvingen zo hoog lag.

Voordeel van de tweedehandswagens

“De professionele organisatie en de vlotte beschikbaarheid van tweedehandswagens in combinatie met dalende prijzen overtuigen heel wat consumenten om te kiezen voor een occasiewagen”, zegt woordvoerder Filip Rylant. “Ook het feit dat er minder ‘goedkope’ nieuwe modellen beschikbaar zijn en dat de consument twijfelt over de te kiezen aandrijving spelen in het voordeel van de tweedehandswagen.”

1 op 10 is hybride

Meer dan de helft (55,1 procent) van de nieuw ingeschreven tweedehandswagens heeft een benzinemotor. Het aandeel van de diesels daalt verder tot minder dan een derde. Het aandeel van de andere brandstoffen groeide langzaam op de tweedehandsmarkt tot 14,3 procent. Hybride wagens zijn goed voor een marktaandeel van 10,6 procent, volledig elektrische modellen voor 3,2 procent.

Traxio verwacht wel een sterke daling op de tweedehandsmarkt voor elektrische wagens nu de Vlaamse premie is afgevoerd.

Best verkochte occasiemerken en -modellen

Volkswagen was in 2024 het best verkochte occasiemerk, voor BMW, Mercedes, Opel en Peugeot.

Bij de meest populaire modellen voerde de VW Golf (29.393) het klassement aan, voor de VW Polo (20.821) en de Opel Corsa (18.837).

Wagenpark veroudert

De mediane leeftijd van de inschrijvingen van tweedehandswagens bedraagt nu 7 jaar en 11 maanden. Die leeftijd verraadt niet dat het totale wagenpark (gemiddeld ongeveer 10 jaar) flink aan het verouderen is. Dat is volgens de mobiliteitsorganisatie een nefast verschijnsel voor de vergroening en uitstootreductie.

De tweedehandsmarkt blijft vooral een particuliere activiteit. Het merendeel (90 procent) van de inschrijvingen werd gedaan door privépersonen, terwijl het aandeel bedrijfswagens op de tweedehandsmarkt licht daalt tot 10 procent.