Kwart ondernemingen laat werknemer zelf beslissen over telewerk

In 87 procent van de bedrijven is telewerk volledig ingeburgerd, blijkt uit een bevraging van Antwerp Management School. In bijna een kwart van de ondernemingen kiezen werknemers volledig autonoom waar en wanneer dat telewerk gebeurt. “Het zal de kunst zijn als organisatie, leidinggevende of hr-professional om goede afspraken te maken over hoe een team gaat samenwerken in de toekomst”, zegt onderzoekster Kathleen Vangronsvelt.

De coronaperiode heeft onze visie op telewerk volledig veranderd. Drie kwart van de werknemers mocht voor 2020 maximaal 25 procent van de tijd telewerken. Hun aantal is dit jaar gedaald tot een kwart van de medewerkers. Evenveel werknemers geven aan dat ze tot de helft van de tijd thuis werken, voor nog eens een kwart stijgt dat zelfs tot 75 procent van de tijd. Dat blijkt uit een nieuwe bevraging van de Antwerp Management School, bij 1968 werknemers en 254 werkgevers.

Opmerkelijk is dat in 23,1 procent van de organisaties werknemers individueel beslissen of ze al dan niet naar de werkplek komen. “We noemen dat preference-based hybrid working”, zegt professor arbeidspsychologie Kathleen Vangronsvelt, die het onderzoek samen met senior onderzoeker Eva Geluk uitvoerde. “Dat is niet zo onschuldig als het eruitziet.”

Flexibiliteit

Op een krappe arbeidsmarkt moeten werkgevers flexibel zijn. 70 procent van de werknemers geeft aan dat flexibiliteit in het telewerkbeleid meespeelt in het feit of ze al dan niet voor een werkgever willen werken. “Op het moment dat er moet worden samengewerkt, is het zogenaamde activity-based hybrid work nodig”, zegt Vangronsvelt. “In dat geval mag het telewerkbeleid niet alleen afhangen van de individuele voorkeur van de medewerkers, maar ook van de behoeften van het team en de organisatie.”

Vangronsvelt wijst ook op het gevaar dat mensen er op korte termijn vaker voor zullen kiezen om toch niet in die auto of trein te stappen. Maar dat kan op lange termijn de verbinding tussen werknemer en bedrijf en zelfs tussen collega’s eroderen.

“Als leidinggevende of hr-professional kun je er dus niet zomaar van uitgaan dat het wel goed komt in de hybride toekomst als je mensen volledig zelf laat kiezen wanneer ze wel of niet naar kantoor komen”, zegt de arbeidspsycholoog. “Sommige mensen zullen nog zelden fysiek aanwezig zijn, anderen heel veel. Maar bepaalde soorten werk zijn nu eenmaal gebaat bij fysieke samenkomst, terwijl andere taken net profiteren van de focus en de concentratie van thuiswerk. Het zal de kunst zijn als organisatie, leidinggevende of hr-professional om goede afspraken te maken over hoé je als team gaat samenwerken in de toekomst. Leg uit dat activiteiten profiteren van een bepaalde werkvorm en dat je daarmee ook rekening moet houden als werkgever.”

Nog een gratis tip: houd in gedachten dat het voor iedereen navigeren in onbekende waters is. Evalueer dus regelmatig de aanpak, stuur bij waar nodig en herhaal regelmatig dit proces.

