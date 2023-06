Grootste Belgische paviljoen ooit op Frans luchtvaartsalon Le Bourget

De Belgische lucht- en ruimtevaartindustrie tekent vanaf vandaag een week lang present op het 54e Internationale Lucht- en Ruimtevaartsalon (SIAE) in het Franse Le Bourget, niet ver van Parijs. 83 bedrijven, waaronder 24 uit Vlaanderen, zullen er de Belgische kleuren vertegenwoordigen in het interregionaal ‘Belgian Aerospace’-paviljoen.

Met een standoppervlakte van 1.275m2 gaat het om het grootste Belgische paviljoen ooit.

WalloBrux

Het leeuwendeel van de bedrijven is afkomstig uit Wallonië en Brussel, maar ook Vlaanderen is aanwezig, met onder meer bedrijven actief in isolatietechnieken, simulatoren en softwareapplicaties.

Daarnaast verschijnt Vlaams minister-president Jan Jambon vandaag op de feestelijke opening op de ‘Vlaamse dag’, georganiseerd door Flanders Investment & Trade (FIT). Hij wordt er vergezeld door Joy Donné, CEO van FIT en Jolyce Demely, algemeen directeur van Agoria Vlaanderen.

Op woensdag 21 juni, de Belgische dag, worden onder meer de Waalse minister van Economie Willy Borsus en federaal staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine verwacht.

Ook onder meer minister van Defensie Ludivine Dedonder en de Waalse minister van Luchthavens Adrien Dollimont zakken af naar het salon.

2.500 exposanten, 320.000 bezoekers

De tweejaarlijkse luchtvaartbeurs, die voor het eerst sinds 2019 opnieuw wordt georganiseerd, bestrijkt in totaal 125.000 m2, met 2.500 exposanten en 158 toestellen, waaronder lijnvliegtuigen, privévliegtuigen, gevechtsvliegtuigen en enkele toestellen uit de Tweede Wereldoorlog. Het salon, dat duurt van 19 tot en met 25 juni, verwacht in het totaal 320.000 bezoekers. De eerste vier dagen zijn uitsluitend toegankelijk voor professionelen uit de sector. Nadien is het grote publiek welkom. (Belga)