De mededingingsautoriteit heeft de verkoop door het Nederlandse voederbedrijf ForFarmers van haar Belgische mengvoeractiviteiten aan Arvesta goedgekeurd. Dat hebben beide bedrijven vrijdag bekendgemaakt.

De overeenkomst werd in april aangekondigd. Arvesta neemt voor 25 miljoen euro de mengvoeractiviteiten, de medewerkers, de productielocatie in Izegem en de fabriekslocatie in Ingelmunster over van ForFarmers.

Arvesta is bij het brede publiek vooral bekend van de Aveve- en Eurotuin-winkels, maar de onderneming is ook actief in onder andere diervoeding, bloem, meststoffen en land- en tuinbouwmachines. Ze realiseert een jaaromzet van zowat 1,6 miljard euro, en is eigendom van Maatschappij voor Roerend Bezit van de Boerenbond (MRBB), de financiële holding van Boerenbond.

