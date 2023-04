Het Nederlandse beursgenoteerde ForFarmers verkoopt zijn mengvoederactiviteiten in België aan de marktleider Arvesta. Het nummer één koopt het nummer vier voor circa 25 miljoen euro. “Is 25 miljoen euro goedkoop? Je koopt in een krimpende markt”, fluistert een sectorkenner. “Ofwel doe je overnames, ofwel verkoop je.”

Arvesta betaalt 25 miljoen euro voor de overname van ForFarmers in België. Dat lijkt niet echt duur, want het bedrijf scoorde het voorbije decennium vrij behoorlijk (zie balanscijfers). 2021 was weliswaar een zwak jaar, omdat de grondstoffenkosten sneller stegen dan de omzet. Die stijging kon het bedrijf niet volledig doorrekenen. Of het in 2022 winst maakte in België, is nog niet bekend. ForFarmers heeft een fabriek in Izegem. De omzet bedroeg vorig jaar 202 miljoen euro. België was goed voor een verkoop van 420.000 ton veevoeder. Op groepsniveau daalde de bedrijfswinst naar een flinterdunne 24 miljoen euro op een omzet van 3,3 miljard euro. Ook vorig jaar konden de prijsstijgingen van de grondstoffen niet volledig worden doorgerekend.

Stikstofakkoord

Waarom gooit ForFarmers de handdoek in de ring? Het bedrijf was dus het nummer vier, na marktleider Arvesta, Vanden Avenne en Agrifirm-Quartes. Vorig jaar investeerde ForFarmers nog in de uitbreiding van de productiecapaciteit van zijn fabriek in Izegem. ForFarmers zag weliswaar de omzet uit de varkenssector fors dalen, want die markt krimpt. De groepsvolumes van de mengvoeders zakten van 6,82 miljoen ton in 2021 naar 6,28 miljoen ton in 2022, of een daling met 8 procent. Die daling was vooral voelbaar in de varkenssector. Varkenshouders stoppen er zelfs gewoon mee in België, “vanwege beleidskeuzes”, meldt het jaarverslag 2022 van ForFarmers. Lees: vanwege het stikstofakkoord van de Vlaamse regering.

Toch is dat slechts een gedeeltelijke verklaring voor de verkoop. Caroline Vogelzang, de woordvoerder van ForFarmers, bevestigt een wat warrige zin in het jaarverslag. “We geven aan dat ForFarmers tot 2025 een jaarlijkse gemiddelde groei van 2,16 procent verwachtte voor de afzet van mengvoer. En dat de totale Belgische markt naar verwachting 15 procent lager zal liggen in 2025, in vergelijking met 2021.”

Varkenskwekers in het rood

Een bedrijf dat als een van de weinige zou groeien in een krimpende markt, blaast de aftocht. Hoe kan dat? Een sectorspecialist duidt de verrassende beweging. “De sector consolideert door het dalende aantal varkens. In zo’n markt doe je ofwel overnames, ofwel verkoop je. ForFarmers vond in België echter geen kandidaten die wilden verkopen. Het was ook altijd al een beetje een uitzondering. ForFarmers deed niet aan verticale integratie. Het had dus geen systeem waarbij veevoederbedrijven varkens in loondienst laten kweken. Bovendien voerde ForFarmers een heel strikt financieel beleid ten aanzien van de klanten. Wellicht typisch Nederlands? ForFarmers gaf zelden tot nooit soepeler betalingstermijnen aan de veehouders. De meeste veevoederfabrikanten spelen al veel langer financier van de veehouders. Zij schieten de aankoop van het veevoeder voor. Dat wordt dan later terugbetaald na de verkoop van de levende varkens. Maar die veevoederfabrikanten moeten op hun beurt die voorschotten financieren via kortetermijnkredieten bij de banken. Zij moeten in één keer volledig worden terugbetaald. De rente op die kortetermijnkredieten is in enkele maanden fel gestegen: van circa 0,5, naar 2 tot 4 procent.”

Goedkoop?

ForFarmers slaagde evenmin in een goede integratie van de overnames in België. In het Oost-Vlaamse Zulte kocht het in 2018 het veevoederbedrijf Algoet. Die investering werd volledig afgeboekt, en dat leidde tot forse waardeverminderingen.

Arvesta betaalt nu circa 25 miljoen euro voor de overname van het nummer vier in de Belgische veevoeders. Dat is niet noodzakelijk een koopje. “Is 25 miljoen euro goedkoop? Je koopt in een krimpende markt”, zegt de landbouwexpert. “De koper wil overcapaciteit uit de markt halen, en het klantenbestand van veehouders overnemen.”