Gimv rondt kapitaalverhoging af

Investeringsmaatschappij Gimv heeft vrijdag haar kapitaalverhoging met succes afgerond. Het bedrijf tankte de beoogde 247 miljoen euro, klinkt het in een persbericht. De handel in het aandeel werd hervat om 14 uur, meldt de FSMA.

Gimv had vorige maand de ambitie aangekondigd om de portefeuille van investeringen, die momenteel meer dan 1,7 miljard euro bedraagt, te verdubbelen. Een kapitaalverhoging moet die ambities ondersteunen, luidde het.

Vrijdagochtend meldde Gimv al dat met de afronding van de eerste fase, 82,5 procent van de nieuwe aandelen geplaatst werd. Na de middag volgde het bericht dat de private plaatsing van zogenaamde scrips – dat zijn niet-uitgeoefende inschrijvingsrechten – succesvol was. Zowel bestaande aandeelhouders als nieuwe investeerders hebben zo finaal ingeschreven op 100 procent van het aanbod, wat overeenstemt met een totaalbedrag van 247 miljoen euro.

“De succesvolle afronding van deze kapitaalverhoging is een mijlpaal in de 45-jarige geschiedenis van Gimv. Het markeert een belangrijk startpunt, aangezien deze middelen ons kapitaal versterken ter ondersteuning van onze versnelde groeistrategie met de ambitie om onze portefeuille te verdubbelen en bijkomende waarde te creëren voor onze aandeelhouders”, aldus CEO Koen Dejonckheere en CFO Kristof Vande Capelle in het persbericht.

Na de voltooiing van de kapitaalverhoging en de levering van de nieuwe aandelen, zal het belang van WorxInvest in Gimv toenemen van 29,9 procent naar 32,3 procent. Het moederbedrijf van hr-dienstverlener SD Worx is de referentieaandeelhouder van Gimv.

De handel in het aandeel werd om 14 uur hervat. De handel was bij aanvang van de handelsdag opgeschort.

Lees ook: