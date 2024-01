Galapagos tekent akkoord over verkoop reumamiddel Jyseleca aan Italiaans bedrijf

Het Mechelse biotechbedrijf Galapagos heeft een akkoord ondertekend om de activiteiten rond zijn reumamedicijn Jyseleca (filgotinib) over te dragen aan het Italiaanse farmabedrijf Alfasigma. Eind oktober ondertekenden beide bedrijven daarover al een intentieverklaring. Chief commercial officer (CCO) Michele Manto verhuist mee van Galapagos naar Alfasigma, meldt Galapagos dinsdag in een persbericht.

Manto legde eind 2023 zijn functie neer als CCO en lid van het directiecomité bij Galapagos. Hij heeft volgens CEO en voorzitter Paul Stoffels “een belangrijke rol gespeeld in de uitvoering van onze commerciële strategie en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en het succes van Jyseleca dat een verschil maakt voor meer dan 20.000 patiënten in heel Europa”.

Galapagos zal voor de overdracht van Jyseleca, een middel om reumatoïde artritis te behandelen, een vooruitbetaling van 50 miljoen euro ontvangen, net als potentiële mijlpaalbetalingen van in totaal 120 miljoen euro en royalty’s op de Europese verkopen. Galapagos zal tegen juni 2025 dan weer tot 40 miljoen bijdragen aan Alfasigma voor aan Jyseleca gerelateerde ontwikkelingsactiviteiten. Het Mechelse bedrijf hoopt met de verkoop bovendien substantiële besparingen tussen 150 en 200 miljoen te realiseren.

Lagere verkoopprognose

In augustus kondigde Galapagos al aan zijn verkoopprognose voor het medicijn te verlagen en de “strategische opties” te bekijken voor het middel. Jyseleca is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie, Groot-Brittannië en Japan, maar niet voor de VS. In oktober kwam dan het nieuws dat een intentieverklaring werd ondertekend voor de overdracht aan Alfasigma.

Galapagos spreekt in het persbericht niet over een timing voor de overdracht, die het een “mijlpaal” noemt “in de transformatie naar een innovatief biotechnologiebedrijf met een ‘best-in-class’ onderzoeks- en ontwikkelingspijplijn gericht op het aanpakken van grote onvervulde patiëntenbehoeften in immunologie en oncologie.

