Galapagos heeft Jyseleca-bladzijde omgeslagen

Het biotechbedrijf Galapagos kondigde in augustus een strategische evaluatie aan van de JAK1-remmer Jyseleca (filgotinib). Die oefening drong zich op na de gefaalde fase III-studie in februari voor patiënten met de ziekte van Crohn, maar vooral omdat strengere richtlijnen voor het gebruik van JAK-remmers het potentieel van deze klasse ontstekingsremmers beperkt.

Galapagos verlaagde bij de halfjaarrapportering de jaaromzetverwachting van Jyseleca van 140 à 160 miljoen euro naar 100 à 120 miljoen (87,6 miljoen in 2022). Sinds het vierde kwartaal van 2022 plafonneert de Europese nettoverkoop op kwartaalbasis rond 28 miljoen euro. Na negen maanden bedraagt de omzet 82,1 miljoen euro. De strategische evaluatie leidde tot de ondertekening van een intentieverklaring voor de overdracht van alle Europese Jyseleca-activiteiten aan het niet-beursgenoteerde Alfasigma. Galapagos zal een mijlpaalbetaling van 50 miljoen euro ontvangen, naast royalty’s van 5 à 15 procent op de nettoverkoop. De groep zal tegen 2025 150 à 200 miljoen euro besparen.

Galapagos zal extra investeren in onderzoek en ontwikkeling en heeft de ambitie om tegen 2026 of 2027 een eerste medicijn op de markt te hebben uit de nieuwe franchise van CAR-T-kankertherapieën. In december wordt de meest recente update over de fase I/II-studies met GLPG5101 en -5201 vrijgegeven. Tot nu bevestigden de data de veilige en goede werking van beide moleculen en werd de haalbaarheid aangetoond van het gedecentraliseerde productieproces, dat de doorlooptijd voor de productie van de CAR-T-cellen drastisch verlaagd naar zeven dagen. Parallel lopen meerdere gesprekken om via overnames of licenties de interne ontwikkelingspijplijn te versterken, zowel in immunologie als in oncologie.

Conclusie

Galapagos kan met de kaspositie van 3,81 miljard euro of 58 euro per aandeel voluit werk maken van de nieuwe strategie. We blijven optimistisch dat het vernieuwde management met het nodige geduld en op termijn aandeelhouderswaarde zal creëren.