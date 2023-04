De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij of FPIM wil dit jaar vooral investeren in circulaire economie en groene transitie. Anders dan vorig jaar dus. Toen investeerde FPIM fors in de Belgische verankering van financiële bedrijven, met name in Ageas en Euroclear. FPIM maakt ook uitzonderlijk veel winst in 2022, wat dan weer goed is voor de Belgische staatskas.