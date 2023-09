Fossiele bedrijven raken nog altijd vlot aan miljarden

Ondanks de klimaatambities om de koolstofuitstoot ­tegen 2050 volledig af te bouwen, ­blijven fossiele ­bedrijven zich met medewerking van de ­banken massaal financieren op de obligatiemarkten. Na het ­klimaatakkoord van Parijs van ­december 2015 hebben meer dan 300 van de meest hardleerse fossiele bedrijven nog ruim 1.000 miljard euro opgehaald, geholpen door meer dan 400 banken. Dat schrijven de Nederlandse nieuws­collectieven Investico en Follow the Money.

Fossiele bedrijven ­blijven investeren in nieuwe oliepijpleidingen en -platforms, schaliegasprojecten en zelfs koolmijnen. Om die activiteiten te financieren, beroepen ze zich in toenemende mate op de minder transparante obligatiemarkten. Liefst 307 van die hardleerse ­fossiele bedrijven tankten op die manier 1.011 miljard euro bij sinds 2016. Daarvan hebben 94 obligatie-uitgiftes, goed voor bijna 100 miljard euro, zelfs een eind­vervaldag na 2050.

De bedrijven werden bij de uitgiften ondersteund door honderden banken, financiële dienstverleners en advocaten­kantoren, die zich nochtans net zo goed engageren om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn, zo blijkt. De ondernemingen die de ­voorbije 7,5 jaar het meeste geld ophaalden, hebben hun hoofdzetel in groeilanden. Het gaat om het Mexicaanse Pemex, het Braziliaanse ­Petrobras en het Russische Rosneft. De Britse giganten Shell en BP ­vervolledigen de top vijf. Het zijn allemaal spelers die opduiken in de lijst van meest vervuilende bedrijven ter wereld. Ook één ­Belgische onderneming staat op de lijst van 307 bedrijven: Eni Finance ­International. De Belgische dochter van het Italiaanse olie­bedrijf Eni haalde tussen 2017 en 2020 2 miljard euro op via vier ­Belgische ­obligaties.

De drie banken die het vaakst ­betrokken zijn bij die obligatie-­emissies zijn Amerikaans: ­JPMorgan Chase, Citi en Bank of America. De belangrijkste drie ­Europese banken zijn Deutsche Bank, het Britse HSBC en het Franse Crédit Agricole. Ook BNP Paribas, waarvan de Belgische staat aandeelhouder is, duikt op in de top tien.

