Flexi-jobben piekt bij gepensioneerden: 1 op de 5 klust zo bij

Eén op de vijf flexi-jobbers is ouder dan 65 jaar, leert een studie van de hr-expert Acerta. In een jaar tijd is dat een stijging met 27 procent. En sinds de uitbreiding van het systeem is het aantal flexi-jobbers vooral in de logistiek en de begrafenissector sterk toegenomen.

Een jaar geleden werden het aantal sectoren waarin men een beroep kan doen op flexi-jobbers uitgebreid. Wie een flexi-job doet, kan zo goed als belastingvrij bijklussen. Hij of zij moet wel voor vier vijfde een reguliere baan hebben of gepensioneerd zijn. Flexi-jobs waren tot voor kort vooral populair in de horeca en de kleinhandel, ondertussen zijn ze ook mogelijk in onder andere de logistieke sector, de tuinbouw, het toerisme, de non-profitsector en zelfs de begrafenisondernemingen.

Een studie van de hr-groep Acerta leert dat de uitbreiding naar nieuwe sectoren heeft gezorgd voor een piek in het aantal ouderen dat bijklust. In vergelijking met vorig jaar is het aantal werknemers tussen 55 en 64 dat bijklust met 12 procent gestegen, in de leeftijdsgroep boven de 64 is dat zelfs 27 procent. Maar liefst één op de vijf flexi-jobbers is momenteel ouder dan 65 jaar. De 25 tot 34-jarigen blijven wel de grootste groep met een aandeel van 27,9 procent, maar dat komt omdat zij sowieso ook de grootste groep van de werknemerspopulatie uitmaken.

Begrafenissector

Uit het onderzoek van Acerta blijkt dat de uitbreiding van het toepassingsgebied bijval kent. De meeste flexi-jobs blijven weliswaar nog steeds geconcentreerd in de paritaire comités waar ze al langer een optie zijn, met name de horeca, waar bijna een kwart (23,4%) van de werknemers een flexi-jobber is. In de nieuwere sectoren tekent de meest opvallende tendens zich af bij begrafenisondernemers. Al aan het einde van het eerste jaar dat het systeem een optie is, is ruim een kwart (26,1%) van de medewerkers in deze sector een flexi-jobber. In de sector vervoer & logistiek gaat het over 8,4 procent.

Tom Dirix, expert flexi-jobs van Acerta: “In mei van dit jaar stelden we bij enkele nieuwe sectoren al een voorzichtige positieve reactie vast. De sector van de begrafenisondernemers en vervoer & logistiek, beide sectoren die sinds dit jaar flexi-jobbers kunnen inzetten, steken er wel bovenuit. De andere sectoren hebben wellicht nog wat meer tijd nodig om significant bij te dragen aan het percentage. Wel met deze bedenking: niet in alle paritaire comités zijn flexi-jobs voor álle activiteiten een optie, een laag percentage kan de eigenlijke populariteit dus onderschatten.”

Groei verschilt in diverse sectoren

Niet in alle sectoren zal het aandeel flexi-jobbers blijven stijgen, voorspelt Acerta. “Ook dat heeft te maken met de aanpassing van het systeem in 2024. Het gaat immers niet alleen over een uitbreiding, het systeem werd ook bijgestuurd. De voorwaarden om als flexi-jobber aan de slag te mogen gaan, zijn bijvoorbeeld verstrengd, net zoals de regels over verloning, behalve voor de horeca”, zegt Dirix. “Sectoren waar nog geen flexi’s zijn toegelaten, kunnen aangeven dat wel te willen. Net zo goed kunnen sectoren die het systeem bij hen liever niet meer zien, een schrapping vragen. Flexi-jobs zijn een dynamisch systeem dat meesurft op de evolutie van de noden en de wetgeving. Het is ook afwachten of een toekomstige federale regering nog veranderingen zal aanbrengen.”