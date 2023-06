FIT lanceert start-upplatform Startup.Flanders

Het Vlaamse exportagentschap Flanders Investment & Trade (FIT) lanceert Startup.Flanders, een platform voor Vlaamse start-ups met interesse in buitenlandse markten en voor buitenlandse start-ups die interesse hebben in Vlaanderen. Met het platform wil FIT een plaats opeisen tussen de start-upplatformen van andere technaties, – regio’s en -steden. FIT-ceo Joy Donné wijst op het belang van het nieuwe platform, maar toont zich tegelijk bezorgd over de fiscale hervorming die federaal op tafel ligt. De plannen rond durfkapitaal die daarin staan, kunnen “erg nadelig zijn voor de internationale slagkracht van start-ups”.

Met het groeiende belang aan start-ups richten steeds meer landen, regio’s en ook grote steden eigen platformen op voor start-ups. Zo is er bijvoorbeeld Techleap.nl in Nederland, La French Tech in Frankrijk en heeft de Duitse hoofdstad Berlijn Startup Berlin. Met Startup.Flanders heeft ook Vlaanderen nu zijn eigen platform voor start-ups. Dat platform moet de draaischijf worden voor Vlaamse start-ups die interesse hebben in buitenlandse markten, maar ook voor buitenlandse start-ups die plannen of interesse hebben in Vlaanderen. “Met een unieke wereldwijde verankering in ruim 70 markten is FIT als enige Vlaamse actor uitstekend geplaatst om Startup.Flanders diepgaand te verbinden met start-upecosystemen wereldwijd”, stelt het FIT.

Uit een nieuw rapport over de situatie rond start-ups in Vlaanderen (‘The State of Flanders’ Startup Ecosystem 2022′) blijkt alvast dat Vlaanderen ongeveer 2.500 start-ups telt. Die zijn samen goed voor een bedrijfswaarde van 36 miljard euro. Dat is bijna een verdrievoudiging tegenover de 13 miljard euro in 2018. Het rapport bevestigt ook dat innovatie voor Vlaanderen hét speerpunt blijft van het start-upecosysteem. Het rapport zet ook het belang van durfkapitaal voor de Vlaamse start-ups in de verf. In 2022 waren de Vlaamse durfkapitaalfondsen goed voor 464 miljoen euro aan opgehaald kapitaal, een recordbedrag.

Fiscale hervorming

Net daarom maakt FIT-ceo Joy Donné zich wat zorgen over de fiscale hervormingsplannen die federaal op tafel liggen. “Om de internationale slagkracht van start-ups te vergroten, mag de beschikbaarheid van lokale durfkapitaalfondsen niet in het gedrang komen. Zeker niet op een moment dat ze sterk nodig zijn. Ik pleit ervoor de Vlaamse durfkapitaalmarkt niet te laten verzwakken door de fiscale hervormingen die op tafel liggen. Deze treffen start-ups immers direct, fnuiken hun kansen op internationale expansie en zijn nefast voor de concurrentiekracht van de innovatieve en technologiegedreven kenniseconomie die Vlaanderen is”, aldus Donné.

Lees ook: