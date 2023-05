Eveline Vereecke is de nieuwe CEO van CKV Bank

Eveline Vereecke zal op 1 januari 2024 Rudi Deruytter opvolgen als CEO van de West-Vlaamse bank CKV. Vereecke komt van ING België, waar ze vooral actief was als bedrijfsbankier.

Centrale Kredietverlening (CKV) uit Waregem is één van de kleinste banken van ons land. De instelling heeft een apart businessmodel: ze kent kredieten toe aan mensen die bij andere banken moeilijk aan een lening geraken wegens tijdelijke problemen, en financiert zich door een hogere vergoeding op spaargeld aan te bieden. De bank is in handen van Dominiek De Clerck, een telg van de West-Vlaamse familie achter de textielgroep Beaulieu.

Rudi Deruytter leidt de bank al sinds 2012. Hij kwam toen over van ING België. De geschiedenis herhaalt zich, want nu komt ook zijn opvolger uit de ING-stal. Eveline Vereecke werkte twintig jaar voor die bank. Ze vervulde er verschillende functies in Corporate & Wholesale banking. Sinds 2021 stond ze aan het hoofd van de Business Banking-afdeling West- en Oost-Vlaanderen van ING België. Ze leidde er een team van meer dan 150 personen.

De 42-jarige Vereecke wordt in een persbericht omschreven als een ‘resultaatgerichte professional met ruime competenties in risk management, financial management, change en people management’. Ze treedt op 1 september in dienst bij CKV, waar ze vier maanden als co-CEO naast Deruytter in haar nieuwe job zal inlopen.

Recordresultaat in 2022

CKV maakte vorig jaar een winst van naar schatting 19 miljoen euro, het beste resultaat in het bestaan van de bank. In 2021 was er 15 miljoen euro winst. De bank heeft een balanstotaal van 1,2 miljard euro en groeide de voorbije jaren onder meer dankzij de overname van kredietportefeuilles van andere banken. Ze stelt zo’n zeventig personen te werk.

Rudi Deruytter gaat eind dit jaar met pensioen, maar blijft actief als financieel adviseur en als bestuurder. Hij gaat aan de slag voor de holding Bercofin, die het familiaal vermogen van de familie De Clerck beheert. Daarnaast wordt hij bestuurder bij twee vennootschappen uit de Koramic-groep van de Kortrijkse zakenman Christian Dumolin, Koramic Real Estate en Koramic Finance.