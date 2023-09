In Turnhout heeft het Amerikaanse bedrijf Avery Dennison een Concentrated Solar Thermal (CST) platform voor thermische energieopslag in gebruik genomen. Het platform is meteen de grootste installatie van parabolische spiegels in een industriële omgeving in Europa.

Avery Dennison produceert diverse verpakkingen en materialen met toepassingen in tal van sectoren. Het project, dat enkele jaren in opbouw was, omvat een geconcentreerd thermisch zonne-energieplatform bestaande uit 2.240 oppervlaktespiegels. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) was aanwezig bij het opstarten van het platform.

De spiegels hebben een piekopbrengst van 2,7 GWh thermisch vermogen en zes thermische opslagmodules met een capaciteit van 5 MWh. De totale installatie moet warmte leveren die overeenkomt met 2,3 GWh gasverbruik, wat de emissies van het bedrijf met negen procent moet laten dalen.

Werken met zonne-energie in België lijkt contra-intuïtief. Het systeem voor de opslag van thermische energie kan echter warmte opslaan om later te gebruiken onder wisselende omstandigheden qua temperatuur, plaats of vermogen. Tijdens de zomermaanden moet de installatie de volledige ‘warmtebehoefte’ van de fabriek dekken.

