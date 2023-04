Bij Avery Dennison in Zinnik (Henegouwen), waar de directie een collectief ontslag aankondigde, heeft het sociaal overleg geleid tot het behoud van een dertigtal bijkomende banen. Dat zegt de Franstalige christelijke vakbond CSC donderdag.

De Amerikaanse producent van allerhande folies, verpakkingsmaterialen en kleefmiddelen kondigde midden maart aan 245 banen te willen schrappen in Zinnik, op een totaal van 556. Sindsdien vond elke donderdag een ondernemingsraad plaats op de site. Volgens Rico Zara van CSC stelden de vakbonden meer dan honderd vragen aan de directie en deden ze voorstellen om jobs te behouden. “Wat we nu kunnen zeggen is dat een dertigtal banen gered kon worden”, aldus Zara. “Dat is een vermindering van ongeveer 10 procent.”

Het sociaal overleg bij Avery Dennison gaat nu voort. De vakbonden ijveren daarbij voor bijkomende ingrepen om jobs te redden. Behalve in Zinnik heeft Avery Dennison ook nog vestigingen in ons land in Sint-Denijs-Westrem en Turnhout.