Vertrek Euronav-CEO is nieuwste plotwending in lange saga

Euronav-topman Hugo De Stoop vertrekt “in onderling overleg en met onmiddellijke ingang”. Dat meldt de tankerrederij dinsdag in een persbericht. De meerderheid van de raad van toezicht steunde deze beslissing, klinkt het.

De Stoop blijft nog eventjes aan boord als “senior adviseur” tot de aanstelling van een permanente opvolger.

CFO Lieve Logghe zal de opdracht van interim-CEO op zich nemen en toezien op de continuïteit van de activiteiten van Euronav. Ze zal ook haar rol als CFO voortzetten.

“Ik ben dankbaar dat ik bijna 20 jaar een geweldig bedrijf mee heb helpen opbouwen en daarbij getalenteerde mensen heb mogen ondersteunen. Met een nieuwe Raad van Toezicht en een sterke vertegenwoordiging van de twee grootste aandeelhouders, is het nu een gepast moment voor Euronav voor een nieuw hoofdstuk in haar ontwikkeling,” zegt De Stoop in het persbericht.

Strijd om invloed rond Euronav

Het vertrek van CEO Hugo De Stoop volgt na de bitsige strijd om de controle van Euronav tussen de Belgische familie Saverys en de Noorse familie Frederiksen.

De saga rond Euronav barstte in alle hevigheid los in januari van dit jaar, toen het Noorse Frontline liet weten niet langer een fusie met Euronav na te streven. Die fusie moest leiden tot een wereldwijde leider in de olietankerindustrie, luidde het in april vorig jaar bij de aankondiging van de plannen.

De Antwerpse oprichtersfamilie Saverys had zich echter verzet tegen het samengaan en zijn belang in Euronav – via rederij CMB en het investeringsvehikel Saverco – weer opgebouwd om de fusie te kunnen blokkeren.

Lees verder onder de tweet van Tom Simonts

Na het afblazen van de fusie begon Frederiksen zijn belang in Euronav weer op te trekken. Intussen is de Belgische redersfamilie door de Noor voorbijgestoken als grootste aandeelhouder van Euronav. Frederiksen heeft volgens de jongste informatie nu 26,5 procent van Euronav in handen.

Euronav starte na de mislukte fusie ook twee arbitrageprocedures tegen Frontline. Het Belgische bedrijf legde zich niet neer bij de ‘eenzijdige’ beslissing van Frontline om af te zien van hun samengaan, omdat het meent dat Frontline geen reden had om de fusie op te blazen.

Lees verder onder deze opinie van redacteur Wolfgang Riepl

Intrede in raad van bestuur

Sinds eind maart zetelen zowel Frederiksen als Marc Saverys in de algemene vergadering van Euronav. Ze deden beiden hun intrede nadat hun benoeming werd goedgekeurd op een algemene vergadering van de tankrederij. Daardoor hebben dus de twee belangrijkste aandeelhouders elk hun gevraagde vertegenwoordiging kregen.

Naast Saverys en Frederiksen kwamen ook Patrick De Brabandere (voor CMB/Saverys) en Cato Stonex (voor het Noorse Frontline) in de raad van bestuur. De door de familie Saverys gevraagde onafhankelijke bestuurders (Julie De Nul, Catharina Scheers en Patrick Mollis) kregen geen meerderheid van de aandeelhouders achter zich. Vooraf waren er al vraagtekens geplaatst bij hun onafhankelijkheid.

Verschillende koers

De familie Saverys wil op termijn sneller overschakelen dan Frederiksen op alternatieve brandstoffen voor tankers, zoals waterstof en ammoniak.

Euronav surft tegenwoordig mee op de heropleving van de tankermarkt: meer vraag naar olie, een recordexport van Amerikaanse olie, vervanging van Russische olie en een laag aantal bestelde nieuwe tankers op de markt.