Raad van bestuur Euronav wordt uitgebreid met vier leden onder wie Saverys en Frederiksen

Marc Saverys en John Frederiksen komen in de raad van bestuur van Euronav. Hun benoeming werd donderdag op de algemene vergadering van de tankerrederij met een ruime meerderheid, van respectievelijk 94 procent en 99 procent, goedgekeurd. Daarmee krijgen de twee belangrijkste aandeelhouders van Euronav -de familie Saverys en de Noorse scheepsmagnaat Frederiksen- elk hun gevraagde vertegenwoordiging. Afwachten of beide visies over de toekomstige strategie voor Euronav met elkaar kunnen verzoend worden.

‘We hebben de neiging om unaniem te beslissen binnen de raad van bestuur’, verklaarde voorzitster Grace Reksten Skaugen na afloop van de stemming. Op de vraag of ze niet vreesde voor harde discussies, zei ze ’te hopen dat we een constructieve toon zullen vinden’.

De CEO van Euronav, Hugo De Stoop, wees erop dat in het leven zaken niet altijd zwart-wit zijn. ‘Het is nog te vroeg voor een antwoord. We moeten afwachten wat elke partij naar voren brengt als strategie.’

Raad van bestuur

Naast Saverys en Frederiksen komen ook Patrick De Brabandere (voor CMB/Saverys) en Cato Stonex (voor het Noorse Frontline) in de raad van bestuur van Euronav. De door de familie Saverys gevraagde onafhankelijke bestuurders (Julie De Nul, Catharina Scheers en Patrick Mollis) kregen geen meerderheid van de aandeelhouders achter zich. Hun benoeming werd afgewezen met telkens zo’n 64 procent. Vooraf waren er al vraagtekens geplaatst bij hun onafhankelijkheid.

Van de huidige raad van bestuur van Euronav werden twee leden weggestemd: Steven Smith en Anne-Helene Monsellato. De drie andere bestuurders (Skaugen, Anita Odedra en Carl Trowell) behouden wél hun zitje. De familie Saverys had om het ontslag van de voltallige raad van bestuur gevraagd, maar krijgt dus niet helemaal haar zin. Bij CEO De Stoop is er vooral opluchting dat een aantal onafhankelijke bestuurders kunnen aanblijven, ‘dat is belangrijk voor de minderheidsaandeelhouders’, zei hij.

Aandeel

Beleggers reageerden alvast tevreden op de uitkomst van de stemming. Het aandeel Euronav koerste na afloop van de aandeelhoudersvergadering ruim 5 procent hoger.

In een eerste reactie reageerde ook de familie Saverys – bij monde van Alexander – positief op de stemming. ‘We hebben zoals gevraagd een zitje gekregen in de raad van bestuur (…) Dit kan werken als de aandeelhouders bereid zijn om met elkaar te praten.’

Op de aandeelhoudersvergadering was donderdag zo’n 71 procent van het kapitaal van Euronav aanwezig.