Elia participeert in Amerikaanse ontwikkelaar van duurzame energie energyRe Giga

Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft een participatie verworven van 35,1 procent in energyRe Giga Projects, dochtervennootschap van energyRe, een Amerikaanse ontwikkelaar van duurzame energie. Dat deelt Elia maandag mee. Het gaat om de eerste investering waarbij dochteronderneming WindGrid zal optreden.

Elia zal de komende drie jaar in totaal 400 miljoen dollar (368 miljoen euro) investeren in energyRe Giga Projects. Volgens Elia zullen de opbrengsten volledig ingezet worden om projectontwikkeling te financieren in Amerikaanse elektriciteitstransmissie en hernieuwbare energieproductie.

Met de overname doet Elia Group zijn intrede op de Amerikaanse markt. Elia zal voor de participatie optreden via WindGrid, zijn dochteronderneming voor de ontwikkeling van offshore elektriciteitsnetten in Europa, maar ook daarbuiten. Het gaat om een van de nieuwe niet-gereguleerde activiteiten die Elia de voorbije jaren opzette, naast de gereguleerde als transmissienetbeheerder. “Dit past in de groeistrategie van Elia Group in Europa en de VS, die gericht is op het uitbreiden van de overzeese activiteiten en het versterken van Elia Group’s ontwikkeling van duurzame energieoplossingen”, zegt Elia.

Versnellen energietransitie

“Met onze eerste investering staat WindGrid klaar om een standvastige bondgenoot te zijn, die proactief streeft naar het opzetten van offshore netinfrastructuur en het ondersteunen van ontwikkelaars van hernieuwbare energie die op zoek zijn naar betrouwbare aansluitingen met elektriciteitsnetwerken op land. Door gebruik te maken van onze uitgebreide expertise en deel te nemen aan gezamenlijke investeringsprojecten op wereldwijde schaal, is WindGrid vastbesloten om een cruciale rol te spelen bij het versnellen van de energietransitie”, zegt Catherine Vandenborre, CEO ad interim van Elia Group, in het persbericht.

