Hoogspanningsgroep Elia wil voor bijna 10 miljard euro investeren in België

De hoogspanningsbeheerder Elia plant in de periode 2024-2028 voor 9,4 miljard euro aan investeringen in België. Dat blijkt uit een update van de investeringsplannen van de groep.

Eerder was al bekend dat Elia in de gereguleerde periode 2024-2027 6,4 miljard euro gaat investeren in het hoogspanningsnet. Voor de periode 2024-2028 loopt dat op tot 9,4 miljard euro. “Dit is voornamelijk het gevolg van een extra jaar met hoge investeringsuitgaven in 2028 en hogere kosten door schaarsteproblemen en inflatie bij enkele grote projecten”, aldus de groep in een verduidelijking.

Stijgende tarieven

Een groot deel van de extra investeringen gaan naar het energie-eiland dat Elia wil bouwen voor onze kust. Maar de netbeheerder moet ook fors investeren in de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen Ventilus en Boucle-du-Hainaut.

Al die miljarden zijn nodig om het net te versterken, met het oog op de toenemende elektrificatie van ons land. Alleen al het elektriciteitsverbruik van de bedrijven zal tussen nu en 2030 met de helft toenemen, zo is de verwachting. En steeds meer elektrische wagens en warmtepompen verschijnen op straat en in de huizen.

De plannen komen ook met een kost voor de gebruiker. De federale energieregulator CREG keurde vorige week de nieuwe transmissietarieven goed van Elia. De tarieven stijgen over de tariefperiode 2024-2027 met gemiddeld 77 procent.

Herziene vooruitzichten

De investeringen die Elia plant in Duitsland – waar het bedrijf ook hoogspanning bouwt en beheert – lopen zelfs op tot 20,7 miljard euro de komende vijf jaar. Duitsland staat voor een enorme versnelling van investeringen in onder meer nieuwe windparken, met als ambitie tegen 2045 klimaatneutraal te zijn.

In het verslag over het derde kwartaal herziet de hoogspanningsgroep ook de vooruitzichten voor het hele jaar. De groep mikt op een aangepast rendement op eigen vermogen aan de hogere kant van de doelstelling van 6 tot 7 procent te realiseren.