ECB zet volgende stap richting digitale euro

Een digitale euro in aanvulling op contant geld is weer een stap dichter. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft woensdag beslist om het licht op groen te zetten voor de voorbereidingsfase van het project.

Na twee jaar is de onderzoeksfase voor de digitale euro voltooid. De voorbereidingsfase moet nu de weg effenen voor de mogelijke toekomstige digitale euro, dixit de ECB in een persbericht. Concreet zal Frankfurt het regelboek en de selectie van aanbieders voor de ontwikkeling van het platform en infrastructuur afronden. De voorbereidingsfase vat op 1 november aan en duurt in eerste instantie twee jaar. Na afronding van deze fase, zou de ECB moeten beslissen om de volgende stap richting digitale munt te zette.

“We moeten onze munt voorbereiden op de toekomst”, zegt ECB-president Christine Lagarde in het persbericht. “We zien de digitale euro als een digitale vorm van contant geld die kosteloos voor alle digitale betalingen kan worden gebruikt en die aan de hoogste privacynormen beantwoordt. De digitale euro zou naast contant geld bestaan, dat altijd beschikbaar blijft, zodat niemand achterblijft.”

5 jaar geduld

Eind juni zette de Europese Commissie de deur open voor de digitale munt. Het dagelijks bestuur van de EU stelde dan een wettelijk kader voor dat de mogelijkheid biedt om die in te voeren. Tegelijkertijd had de Commissie een wetsontwerp klaar dat de status van munten en bankbiljetten als wettelijk betaalmiddel moet verzekeren.

Banken zouden de digitale euro kunnen verkrijgen bij de ECB. De consument zou de digitale munt ter beschikking kunnen hebben in een digitale portefeuille of Wallet en zou de klok rond bijvoorbeeld via de smartphone snelle betalingen kunnen uitvoeren, ook indien er geen internetverbinding is. In een woensdag gepubliceerd rapport spreekt de ECB van een digitale euro “die breed toegankelijk zou zijn voor burgers en bedrijven via onder toezicht staande intermediairs, zoals banken”.

De effectieve invoering van de digitale eenheidsmunt zou nog 4 tot 5 jaar op zich kunnen laten wachten, schat een bestuurslid van de Duitse centrale bank, Burkhard Balz, in. Net zoals de munten en bankbiljetten zou de digitale euro uitgegeven en gedekt worden door de ECB, wat de stabiliteit en veiligheid moet garanderen.

Efficiënt betalen

De digitale euro moet een tegenwicht bieden aan private aanbieders van systemen voor digitale betalingen, vooral uit de VS. “Nu mensen meer en meer digitaal betalen, moeten we er klaar voor zijn om een digitale euro uit te kunnen geven, naast contant geld”, aldus Fabio Panetta, directielid van de ECB en voorzitter van de taskforce voor een digitale euro, in het persbericht. “Een digitale euro zou de efficiëntie van Europese betalingen vergroten en bijdragen aan de strategische autonomie van Europa.”

De digitale euro’s moeten de evenknie zijn van de eurobriefjes en -munten, rechtstreeks uitgegeven door de ECB. Het enige verschil bij een betaling is dat het geld niet ’tastbaar’ is. Het verschil met elektronische betalingen met de bankkaart is als volgt: die betalingen gebeuren met zogenaamd ‘privaat geld’ gecreëerd door de commerciële bank. Het saldo op rekening bij de bank is bijvoorbeeld privaat geld.

Het gebruik van de digitale euro zou kostenloos moeten zijn bij basisgebruik. “Ook mensen zonder bankrekening of digitale apparaten moeten met de digitale euro kunnen betalen, bijvoorbeeld met behulp van een fysieke kaart van een openbare instelling zoals een postkantoor. Gebruikers zouden hun digitale euro’s bij geldautomaten ook kunnen inwisselen tegen contant geld, of vice versa”, legt de ECB uit.

