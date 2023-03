e-GOR wint de Prijs van de Makelaar

De insurtech e-GOR kreeg gisteren de prestigieuze Prijs van de Makelaar op de vierde editie van de Vivium Digital Awards. Tijdens een event konden 700 verzekeringsmakelaars kennismaken met 40 technologiebedrijven die met digitale toepassingen hun business kunnen ondersteunen.

“Wij zijn de grootste ontmoetingsplaats voor verzekeringsmakelaars en innovatieve technologiebedrijven geworden”, zegt Steve Goossens, directeur digital & data office bij Vivium/P&V Groep. Met de Vivium Digital Awards wil de verzekeraar de recentste digitale trends in de sector voorstellen en insurtechs in de schijnwerpers zetten die kunnen aantonen dat ze een toegevoegde waarde hebben voor de makelarij.

Na een grondige screening selecteerde Vivium dit jaar een veertigtal insurtechs die het label ‘elite’ opgespeld krijgen. Met de Prijs van de Makelaar kiezen de makelaars de insurtech die volgens hen de grootste gamechanger is. De prijs ging uiteindelijk naar e-GOR. Die insurtech profileert zich als een financiële butler voor het beheer van levensverzekeringen. E-GOR won twee jaar geleden ook al de trofee. De onderneming achter de software van e-GOR, harukey, werd vorig jaar overgenomen door Portima, de leverancier van het belangrijkste beheerspakket voor makelaars in ons land.

Doorbraak van artificiële intelligentie

Steve Goossens zag dit jaar een aantal nieuwe trends in het product- en dienstenaanbod van de insurtechs. De eerste is de doorbraak van artificiële intelligentie: “Er waren een aantal insurtechs die uitpakten met toepassingen van artificiële intelligentie, maar iedereen denkt erover na. Wikitree is erin geslaagd een krachtige applicatie op basis van artificiële intelligentie te ontwikkelen, die de algemene voorwaarden van verzekeringspolissen naast elkaar zet en vergelijkt. Daardoor kan de makelaar samen met de klant sneller bepalen waarvoor hij wel of niet verzekerd wil zijn.”

Nog in de branche schadeverzekeringen staan vooral platformen in de kijker die multitarificatie of prijsvergelijking mogelijk maken. Daar is veel interesse voor vanuit de makelaarswereld. “Er zijn in dit domein nog stappen voorwaarts mogelijk”, vindt Goossens. “Bijvoorbeeld door de risico’s verder te standaardiseren, zodat vergelijken makkelijker wordt.”

Ook is gebleken dat technologie makelaars kan toelaten zelf producten te ontwikkelen, zegt Goossens. “Bepaalde toepassingen stellen makelaars in staat om in vergeten niches een eigen productaanbod te lanceren. Dat zien we bijvoorbeeld in cyberverzekeringen.”

Gevaar van wurgcontracten

Uit enquêtes blijkt dat ongeveer de helft van de Belgische makelaars al op de digitale trein gesprongen is en met nieuwe technologieën aan de slag gaat. Ook bij de insurtechs is volgens Goossens sprake van creatieve vernieuwing: “We zien zowel nieuwe start-ups ontstaan als scale-ups die zich heruitvinden en lonken naar het buitenland.”

Vanuit de makelarij wordt gewezen op het gevaar van wurgcontracten, omdat de technologiebedrijven zich vaak laten betalen via een abonnementsformule die niet automatisch wordt stopgezet na een jaar. Goossens heeft begrip voor die kritiek: “Wij ijveren ervoor dat de insurtechs werken met proefcontracten en eenvoudige uitstapvoorwaarden.”

Lees ook: