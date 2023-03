Penbox groeit als kool

Een nieuwe kapitaalronde wenkt voor het Brusselse insurtechbedrijf Penbox, dat vorig jaar de Prijs van de Makelaar won op de Vivium Digital Awards.



“We zijn het voorbije jaar fors gegroeid”, verklaart Christophe Castan, medeoprichter van Penbox. “Het aantal medewerkers steeg van tien naar twintig, we hebben onze klantenbasis verdubbeld en de recurrente inkomsten gingen maal drie.”

Castan stond drie jaar geleden, samen met Matthieu Sieben, Emile Fyon en Benoît Decoene aan de wieg van Penbox. Daarvoor werkte hij bij AXA, waar hij merkte dat de verzekeringssector bulkt van de administratieve processen die niet allemaal eenvoudig te digitaliseren zijn. “Het was ofwel niet mogelijk, ofwel niet rendabel om de interne IT-afdeling daarmee te belasten”, zegt hij.

Met Penbox richtten Castan en zijn vennoten een generiek platform op, dat informatiestromen digitaal laat verlopen en alle briefwisseling, papieren documenten, e-mails en bijlages als communicatiemiddel moet vervangen. Met een slim formulier kan de klant zijn dossier indienen of vervolledigen. Denk aan de aangifte van een schadeclaim, waarbij een verzekeringsmaatschappij, een tussenpersoon en een eindklant betrokken zijn. Ultiem is het de bedoeling de interactie met de klanten te verbeteren, en informatie en documenten snel bijeen te brengen.

“Bij de start van Penbox hebben we ons geconcentreerd op het makelaarskanaal”, zegt Castan. “De Prijs van de Makelaar in 2022 was dan ook een formidabele erkenning dat onze klanten erg tevreden zijn over Penbox. Het digitaliseren van processen als het uitsturen van offertes of het bijwerken van klantengegevens betekent voor makelaars een geweldige tijdswinst. Tijd die ze beter kunnen besteden aan hun klanten.”

Voor iedereen

Intussen gebruiken zowat 350 verzekeringsmakelaars Penbox. Daar zitten zowel heel grote als zeer kleine kantoren tussen. “Ons verdienmodel is volume based”, legt Castan uit. “Wie veel transacties doet, betaalt meer. Daardoor is Penbox toegankelijk voor iedereen, ook voor kleinere spelers.”

Het voorbije jaar kreeg Penbox voet aan de grond bij de verzekeringsmaatschappijen. Vijf verzekeraars zijn klant geworden, waaronder belangrijke spelers als AG, Allianz en P&V/Vivium. Zij gebruiken Penbox vooral om het verzamelen van data te vereenvoudigen en te versnellen, zodat ze premies kunnen berekenen, claims afhandelen en schade vergoeden.

“Een van onze belangrijkste troeven is de korte implementatietijd”, zegt Castan. “Bepaalde processen kunnen we in een week digitaliseren. Penbox kan ook makkelijk geïntegreerd worden in andere systemen en programma’s, zoals Outlook, Salesforce en Odoo. Ten slotte ligt het volume van volledig digitaal ingevulde formulieren boven 80 procent. Wij schatten dat Penbox op die manier een efficiëntiewinst van 20 procent oplevert. Na drie tot zes maanden is de investering terugverdiend.”

Internationaliseren

Sinds kort is Penbox actief in Frankrijk, waar de markt van verzekeringsagenten en -makelaars nog groter is dan in België. “Omdat we geen concurrenten hebben die hetzelfde doen, is het telkens een beetje evangeliseren”, vertelt Castan. “We moeten iedere keer uitleggen wat ons product kan en hoe het werkt. Daardoor is de verkoopcyclus iets langer. We zijn gestart met een aantal makelaars in Frankrijk, en we hopen in de eerstvolgende maanden een contract met een verzekeringsmaatschappij af te sluiten.”

Geografische expansie staat hoog op de agenda: “Frankrijk is een logische eerste stap, omdat we dezelfde taal spreken en er veel contacten hebben. Maar we kijken ook naar expansiemogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Onze technologie is schaalbaar”, aldus Castan.

De verzekeringssector heeft de reputatie achter te lopen op de banken in de digitalisering van processen en systemen. Daar komt verandering in, weet Castan: “Tot nu toe was er weinig druk op de verzekeraars om te digitaliseren. Zij hebben geen app voor dagelijkse verrichtingen, zoals de banken. Maar door de stijgende rente en de dalende inkomsten neemt de druk om de kosten te verminderen toe. En dan is digitaliseren een opportuniteit.”

Behalve aan internationalisering denkt Penbox in eigen land aan sectoriële expansie: “In België kunnen we blijven groeien bij de verzekeringsmakelaars en -maatschappijen. Maar we willen ook de stap zetten naar andere sectoren met arbeidsintensieve departementen, waar het digitaliseren van documentenbeheer en informatie-uitwisseling een grote tijd- en efficiëntiewinst oplevert. Ik denk aan sociaal secretariaten, ziekenfondsen en energiebedrijven.”

Andere tijden

Om de groei in goede banen te leiden, plant Penbox deze zomer een nieuwe kapitaalronde. In november 2021 haalde de start-up al 1,5 miljoen euro op. Gereputeerde Belgische investeerders als Fortino en The Faktory stapten toen in, net als finance&invest.brussels, de investeringsmaatschappij van het Brussels Gewest. Penbox kreeg vorig jaar ook een O&O-subsidie van het gewest.

Anno 2023 zijn de tijden veranderd. Het tijdperk van het gratis geld ligt achter ons. Investeerders en private-equityspelers zijn voorzichtiger en de waarderingscriteria liggen veel lager. Toch ziet Castan geen onoverkomelijke problemen voor een nieuwe financieringsronde: “Wij kunnen aantonen dat onze inkomsten stijgen naarmate we groeien. Penbox kan in principe rendabel zijn, maar doordat we blijven investeren in groei is dat nog niet het geval. Op dit moment verkiezen we nog altijd groei boven rendement.”

“In Europa en België hebben investeerders nooit met miljoenen gezwaaid op basis van een PowerPoint-presentatie, zoals in de Verenigde Staten”, oordeelt Castan. “Ze zijn verstandiger te werk gegaan en zullen nu misschien de voorkeur geven aan het doorfinancieren van hun bestaande participaties, in plaats van nieuwe projecten op te starten. Er is volgens mij nog voldoende geld in de markt voor een scale-up met het traject en het financieel plan van Penbox.”

Op woensdag 29 maart worden de Vivium Digital Awards 2023 uitgereikt. De verzekeringsmakelaars bekronen die dag de insurtech die volgens hen een gamechanger is met de Prijs van de Makelaar.