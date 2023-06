Paradise City: ook de achtste editie is duurzamer dan de vorige

Op 30 juni start het driedaagse Paradise City Festival in het Vlaams-Brabantse Perk. Meer dan 130 afzonderlijke ingrepen moeten de achtste editie nog duurzamer maken dan de vorige. Tegen 2025 zal het festival uitsluitend op hernieuwbare energie draaien.

Al van bij de start in 2015 profileert Paradise City Festival zich als een groen evenement voor elektronische muziek. Elk jaar worden de energie-, afval- en watergegevens er nauwkeurig bijgehouden en geëvalueerd.

“Volgens A Greener Festival, een non-profitorganisatie die evenementen over de hele wereld screent, zijn we al het duurzaamste muziekfestival van België en een van de groenste ter wereld”, zegt organisator Gilles De Decker. “Toch lanceren we elk jaar nieuwe initiatieven om het nóg beter te doen.”

Trein- en busplan

Een belangrijk aandachtspunt is de mobiliteit. Het vervoer van de bezoekers en de leveranciers vertegenwoordigt 90 procent van de CO2-uitstoot van het evenement. Daarom zet de organisatie volop in op alternatieven voor de auto. “Vorig jaar introduceerden we nachttreinen voor de festivalgangers naar Brussel, Mechelen en Antwerpen. Dit jaar breiden we die service uit met Leuven en Hasselt.”

Overdag zorgt partner Bombay Sapphire voor twee feesttreinen tussen Antwerpen en Vilvoorde, met een stopplaats in Mechelen. Een gratis elektrische pendelbus van Brussels Airport rijdt tussen het station en het festivalterrein.

“Om ook kleine bestemmingen te bedienen, rolden we afgelopen zomer al een uitgebreid busplan uit”, zegt Gilles De Decker. “Dat wordt voor de editie van 2023 uitgebreid met extra pendelbuslijnen van en naar Waterloo, Halle en Bonheiden. Onze partner Lucien voorziet ook in een ruime fietsenstalling naast de festivalingang. Daar wordt zelfs gratis de bandenspanning van je fiets gecheckt.”

Autogebruik ontmoedigen

Al die initiatieven lonen, bleek al uit de statistieken van vorig jaar. In 2022 daalde het aantal festivalgangers dat met de auto kwam van 58,6 procent in 2021 naar 47 procent, terwijl het aantal treinreizigers klom van 7,8 naar 21 procent.

De organisatie houdt de parkeertarieven relatief hoog, met als doel verplaatsingen met de auto te ontmoedigen. Daarnaast blijft ze Belgische dj’s in haar line-up promoten (bijna één op de twee komt uit eigen land), om zo onder meer internationale reizen te beperken. Het artiestenvervoer op de festivalsite wordt verzorgd door elektrische wagens die Audi ter beschikking stelt.

Green Power Plan

Paradise City Festival heeft ook een uitgebreid Green Power Plan. “Vorig jaar leverde Audi al een gigantisch zonnepaneel van 170 vierkante meter”, legt Gilles De Decker uit. “Het was het grootste in zijn soort op een Europees evenement. Daarmee konden we het aandeel van zonne-energie in ons energieverbruik verdubbelen tot 20 procent. Ook dit jaar kunnen we daarvoor opnieuw rekenen op Audi.”

“De rest van de gebruikte energie was tot nu afkomstig van de biobrandstof HVO (hydrotreated vegetable oil, nvdr): een prima oplossing om de koolstofemissie te minimaliseren, maar het niet zo duurzame productieproces en de stikstofuitstoot blijven nadelig. Daarom gaan we nu in zee met Eneco, de energieleverancier die al sinds 2007 voluit inzet op duurzaamheid. Met die samenwerking willen we onze afhankelijkheid van biobrandstof verminderen en het aandeel van zonne-energie verhogen van 20 naar 50 procent.”

GILLES DE DECKER

Om dat doel te bereiken, installeert Eneco ruim 90 extra zonnepanelen en drie batterijcontainers. Daarmee wordt de oppervlakte aan panelen opgevoerd tot 435 vierkante meter. Die zullen enkele podia en bars rechtstreeks van stroom voorzien. Bovendien zorgt Eneco ervoor dat de opbouw van het festival nu al volledig op duurzame energie zal draaien.

“Paradise City Festival en Eneco delen een duurzaamheidsvisie en werken samen om een langetermijnplan voor groene energie te realiseren”, zegt Gilles De Decker. “Het is onze gezamenlijke ambitie tegen 2025 het eerste festival in ons land te zijn dat uitsluitend op hernieuwbare energie draait. Dat zou een mijlpaal zijn in de Belgische festivalwereld.”

Ecosysteem en biodiversiteit

De organisatie levert ook inspanningen om het lokale ecosysteem en de biodiversiteit van het festivalterrein – de tuinen en de vijvers rond het kasteel van Ribaucourt – maximaal te beschermen. Dat gebeurt onder meer met een uitgebreid drainageplan en afvalwaterfilters. Gilles De Decker: “We filteren en zuiveren ons afvalwater ter plaatse voor kampeerdouches. Aangezien we vanaf dit jaar uitsluitend compost- en vacuümtoiletten gebruiken, wordt zowel het waterverbruik als het afvalwater beperkt.”

“We zijn ook erg waakzaam voor afval, en werken nauw samen met Ecofest om ons ambitieuze afvalbeheerplan op te stellen en uit te voeren. Daardoor zijn we er al in geslaagd de hoeveelheid afval per bezoeker te verminderen van 0,92 kilogram in 2021 naar 0,74 kilogram in 2022. De introductie van de herbruikbare Kiobox-borden heeft daartoe bijgedragen. Maar naast borden en drankbekers (Ecocups) proberen we zowat alles – ook onze podiumelementen – te recycleren.”

Vanaf dit jaar composteert Paradise City Festival zelf het voedselafval op het terrein. Coca-Cola zal een nieuw tapsysteem uittesten dat verpakkingen moet vermijden. In samenwerking met het brillen- en horlogemerk Komono worden tijdens het festival ook flessendoppen verzameld. Die zullen worden gebruikt voor het ontwerp van een exclusieve collectie.

Duurzaam voedingsaanbod

Vanaf dit jaar is het ontbijt inbegrepen in het campingticket. Daardoor hoeven bezoekers minder spullen mee te nemen, en laten ze ook minder afval achter. Dankzij partners als BelOrta zal het ontbijtbuffet bestaan uit seizoensgebonden en lokale producten.

Om ervoor te zorgen dat kampeerders hun plek schoon en netjes achterlaten, betalen zij bij aankomst een waarborg van 10 euro. Die krijgen ze terug als ze na afloop hun afval inleveren bij het recyclagepark.

Het voedingsaanbod is 100 procent vegetarisch.

“Sinds 2021 moet elke voedselleverancier een Green Charter ondertekenen, waarmee die het exclusieve gebruik van lokale en seizoensgebonden producten garandeert”, zegt Gilles De Decker. “We zien ook zelf toe op de biologische samenstelling van elk gerecht. Om de ecologische impact van hun voedselkeuze beter te begrijpen, kunnen bezoekers voortaan ook de CO2-uitstoot van elk gerecht bekijken.”

Paradise City Festival was al enkele edities vleesvrij, maar vanaf dit jaar wordt er ook geen vis meer geserveerd. Daardoor is het voedingsaanbod 100 procent vegetarisch.