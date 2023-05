Mobiele laadpaal komt naar je elektrische wagen toe

In Antwerpen brengt de start-up UZE, in samenwerking met hun klant het autodeelplatform Green Mobility, een mobiele laadpaal op de markt. Een ‘revolutionair’ initiatief, dat het laden van elektrische wagens in de steden vooruit kan helpen, want daar blijft ongerustheid over.

Met hun nieuwe mobiele snellaadoplossing willen de Antwerpse firma Uze en het autodeelbedrijf Green Mobility de laadervaring voor chauffeurs van elektrische wagens in de steden verbeteren.

Samen ontwikkelden ze een soort bakfiets met accu’s in. Eigenaars van elektrische auto’s kunnen via een app een oplaadbeurt aanvragen. Personeel van Uze komt ter plekke met de accu en kan in zo’n 40 minuten het elektrische voertuig opladen, voldoende voor een rijbereik van 200 kilometer. Uze noemt het opladen van een elektrisch voertuig met hun mobiele laadpaal “net zo eenvoudig als het bestellen van een pizza”.

UZE wil haar activiteiten in Europa verder uitbreiden. De eerste steden die op de planning staan zijn Brussel en Kopenhagen.

“Een originele insteek”, vindt Stephane Jacobs, transition manager Clean Power for Transport bij de dienst Mobiliteit en Openbare werken van de Vlaamse overheid. “Uze zorgt ervoor dat elektrische wagens niet allemaal aan laadpalen gehangen worden. Met hun oplossing kun je laden op iedere parkeerplek.”

Robotisering

Bij de mobiele Uze-laadpalen is nog een persoon nodig die fysiek naar het voertuig komt. Elders ziet Jacobs al de eerste ontwikkelingen van robotisering. “In Lyon is er een partij die in parkings zones afsluit en mobiele robots de geparkeerde wagens laat opladen”, vertelt Jacobs. “Op die manier hoef je je auto niet meer te verplaatsen.”

‘Het is niet de bedoeling dat je een privéplek krijgt op het publieke domein om te laden, zeker niet in steden’ Stephane Jacobs, dienst Mobiliteit en Openbare Werken Vlaamse overheid

Mobiele snellaadpalen bieden niet alleen een alternatief om het gebrek aan laadinfrastructuur aan te pakken, ze kunnen ook een wildgroei van laadpalen in steden voorkomen. Al zet het principe ‘paal volgt wagen’, waarbij iedere Vlaming zonder eigen parking of domein een laadpaal kan aanvragen, dat onder druk. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil bovendien tegen 2024 premies voor de aankoop van elektrische wagens lanceren. Dan zal in meer laadequivalenten moeten worden voorzien.

Volgens Stephane Jacobs is vooral de handhaving van belang, bijvoorbeeld in verband met laadpaalkleven. Die moet strenger gebeuren. “Het kan niet zijn dat je een privéplek krijgt op het publieke domein om te laden, zeker niet in de steden.”

Ecosysteem

Het initiatief, dat groeide uit de samenwerking van Green Mobility en Uze, toont voor Stephane Jacobs dat de uitbouw van laadinfrastructuur momenteel op een heel traditionele manier gebeurt. “De exploitanten van De Lijn moeten hun bussen elektrificeren en rollen op hun eigen terreinen infrastructuur uit, maar evenzeer e-koeriers en vrachtwagens zijn op zoek naar laadmogelijkheden”, aldus Jacobs.

“Met de ministerraad proberen we alle initiatieven open te trekken en te kijken waar de synergie rond het vrachtvervoer, bestelwagens en de stadslogistiek zit. Er moet een heel ecosysteem worden uitgebouwd, zowel voor de manier als de momenten waarop we gaan laden.”