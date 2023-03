Josefien Vanhuyse (Neanex): ‘We helpen bedrijven met hun dataschuld’

Het zijn niet alleen de grote jongens als DEME die de Amerikaanse markt bestormen. Neem Neanex, geboortejaar 2019, actief in datamanagement voor grote infrastructuurprojecten, zoals een grote infrastructuurwerf als Oosterweel, of de bouw en onderhoud van een offshore windpark. “Projectteams verliezen tot 30 procent van hun tijd aan het opzoeken van de juiste informatie. Wij maken de data beschikbaar en herbruikbaar, waardoor de bouwteams een pak efficiënter kunnen werken”, zegt Josefien Vanhuyse, CEO en medeoprichter van Neanex.

Bedrijven bouwen in dit digitale tijdperk steeds meer dataschulden op. “Heel wat bedrijven kampen met een overdosis data die ze niet meer verwerkt krijgen. Op die manier bouwen bedrijven een dure dataschuld op”, legt Josefien Vanhuyse, de CEO van Neanex, uit. “Neem het onderhoud van een windpark. De uitbater beschikt over duizenden documenten en handleidingen over de componenten. Hoe onderhoud je die parken het best? Welke data heb je daarvoor nodig? De data zitten opgesloten in documenten. Wij maken die data vrij, zodat bedrijven sneller en betere beslissingen kunnen nemen. Dat doen we door de bouw van een digital twin, wat een digitale reconstructie van een project is. Een ander voorbeeld: hoe weet je dat wat opgeleverd wordt in overeenstemming is met de contractvoorwaarden? Onze tool vindt het antwoord in de data. Op die manier kunnen bedrijven ook achterhalen welke leveranciers de beste kwaliteit leveren.”

Het bedrijf telt 20 mensen en draait break-even. “Het gaat snel, maar nog niet snel genoeg”, lacht Josefien Vanhuyse. “Het potentieel is groot. Onze nog jonge markt groeit met 60 procent per jaar, maar de concurrentie is pittig. Het komt er nu op aan de snelste te zijn en de topklanten te strikken. We willen investeren in een commercieel team om deze klanten te volgen op internationale markten.”

Vers kapitaal

Om deze nieuwe fase in de groei te financieren wil het bedrijf, dat ook de bouwgroep Besix als aandeelhouder heeft, straks vers kapitaal ophalen bij institutionele beleggers of durfkapitaalfondsen. Josefien Vanhuyse: “Gezien onze internationale ambities kijken we bij voorkeur naar internationale aandeelhouders. Een Amerikaanse fonds zou passen bij onze toekomstige plannen in de Verenigde Staten. Databeheer wordt steeds belangrijker bij grote projecten. Ze kunnen onze expertise hier goed gebruiken.”