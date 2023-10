Janssen neemt uniek geothermieproject in Beerse in gebruik: ’30 procent minder CO2-uitstoot’

Janssen Pharmaceutica neemt op zijn site in Beerse een diepe geothermiecentrale in gebruik. Het gaat om de eerste grote industriële toepassing in België. Dankzij geothermie kan het farmabedrijf de CO2-uitstoot van al zijn activiteiten in ons land met 30 procent verminderen, berekende Janssen.

Geothermie of aardwarmte is een verwarmingstechniek die warmte aan de ondergrond onttrekt. Een voorwaarde is de juiste geologische ondergrond en dat is het geval in grote delen van de Kempen en Limburg.

Janssen Pharmaceutica is, na jaren van voorbereiding en tests, vandaag het eerste bedrijf in België dat diepe geothermie op industriële schaal inzet voor zijn eigen energiebehoefte.

2,4 kilometer diep

Op zijn campus in Beerse heeft Janssen Pharmaceutica twee putten van 2,4 kilometer diepte geboord. Eén put wordt gebruikt om water van 85 graden Celsius op te pompen. Via een warmtewisselaar wordt de warmte aan het grondwater onttrokken en overgedragen aan een warmtenet van 3,5 kilometer, dat de gebouwen en de productieprocessen op de site van energie voorziet.

Het afgekoelde grondwater wordt via een tweede put teruggepompt naar de oorspronkelijke grondwaterlaag op 2,4 km diepte, waar het door de natuurlijke warmte van de aarde weer wordt opgewarmd. “Dat maakt van diepe geothermie een duurzame en onuitputtelijke energiebron”, zegt het bedrijf.

CO2-reductie

Het project kadert in de doelstelling van Janssen om tegen 2030 klimaatneutraal te zijn voor al zijn activiteiten. Het bedrijf berekende dat het dankzij diepe geothermie de CO2-uitstoot van al zijn activiteiten in België met 30 procent kan verminderen.

Janssen kreeg voor zijn duurzaamheidsproject, waarvan de kostprijs zo’n 40 miljoen euro bedraagt, financiële steun van de Vlaamse overheid en de Europese Unie. De geothermiecentrale, die Vlaanderen helpt zijn klimaatdoelstellingen te realiseren, werd maandag in gebruik genomen in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns (cd&v).