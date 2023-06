Dit zijn de 10 grootste tijdvreters op de werkvloer

Vergaderingen zijn de grootste tijdvreter op kantoor (15%), gevolgd door administratieve taken (13%) en slechtwerkende software (11%). Dat blijkt uit een onderzoek van het Mechelse softwarebedrijf Protime. Dagelijks worden we gemiddeld zes keer door een collega gestoord. Voor zo’n 1 op de 6 werknemers (15,7%) loopt dit op zelfs op tot meer dan tien keer.

Bij het begin van de werkdag maakte je nog enthousiast een to-do lijst, en plots is de dag om en heb je amper taken afgewerkt. Klinkt dat herkenbaar? Een vraag van een collega, telefoontjes, binnenkomende mails of vergaderingen: we krijgen dagelijks te maken met veel afleiding en tijdrovers die onze productiviteit fnuiken. Vergaderingen (15%) vinden we onze grootste tijdvreter, op de voet gevolgd door administratieve taken (13%) en slechtwerkende software (11%). Opvallend, er zijn een pak meer mannen (19%) die ‘vergaderingen’ als tijdrovende bezigheid beschouwen dan vrouwen (11%).

Vragen beantwoorden

Het onderzoek ging ook dieper in op de tijd die we dagelijks verliezen aan vragen van collega’s. Gemiddeld worden we op een werkdag zes keer door collega’s uit ons werkritme gehaald met een vraag. Bijvoorbeeld wanneer een collega aan je bureau komt staan en vraagt of je even snel wil meekijken naar iets belangrijks, terwijl je net gefocust was op een taak. Sommige vragen zijn dan wel snel beantwoord, maar ze halen ons wel uit ons ritme en concentratie. Die vinden we gemiddeld pas na vijf minuten terug waardoor we dagelijks zo’n half uur aan werktijd verliezen. Bij zo’n 1 op de 6 werknemers (15,7%) loopt dit op tot zo’n uur per dag. Zij worden dagelijks meer dan 10 keer gestoord door ​collega’s met vragen.

“Veel vragen kunnen gerust even kunnen wachten”, stelt Gille Sebrechts, CEO van Protime in een persbericht. “Spreek daarom met je collega’s vaste momenten af waarop je beschikbaar bent voor hun vragen. Of leg focusmomenten vast waarop je aan één stuk kan doorwerken en niet gestoord mag worden. Goede afspraken maken goede collega’s en bovendien krijg je zo meer gedaan op een werkdag.”

10 grootste tijdvreters op het werk 1. Vergaderingen (15%) 2. Administratieve taken (13%) 3. Slechtwerkende software (11%) 4. Telefoongesprekken (9,6%) 5. Vragen van collega’s (9,4%) 6. IT-problemen (8,6%) 7. E-mail (8,3%) 8. Wachten tot collega’s hun werk afronden (5,1%) 9. Vergaderingen die niet op elkaar aansluiten (3,6%) 10. Chatten/appen (WhatsApp, Teams, …) (2,8%)

Het online onderzoek werd tussen 29 maart 2023 uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Protime bij 1.000 Nederlandstalige Belgen die werken als bediende. Het onderzoek is representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bedraagt 3,02%.

