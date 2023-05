Belg verdient gemiddeld 3.881 euro per maand

Het gemiddelde maandloon van een werkende Belg bedraagt 3.881 euro bruto. Dat is een lichte toename in vergelijking met het jaar voordien. Ook opvallend is de blijvende stijging van het aantal extralegale voordelen. Dat stelde Jobat vast in zijn jaarlijks Salariskompas.

3.486 euro

… is het mediaanloon van de doorsnee-Belg, blijkt uit een online-enquête die Jobat hield bij 96.000 respondenten over hun salaris. Anders dan bij de berekening van het gemiddelde maandloon trekken de hoogste lonen het mediaanloon niet naar omhoog. De helft van de ondervraagden Belgen verdient dus minder dan 3.486 euro, terwijl de andere helft meer overhoudt.

Zowel het gemiddelde als het mediaanloon is dus duidelijk gestegen, maar toch geeft meer dan de helft van Belgen aan niet tevreden te zijn over hun loonpakket. De ontevredenheid heerst vooral bij de vrije beroepers. Daar blijft de loonsverhoging uit, terwijl de consumptie- en de energieprijzen ook voor die groepen zijn gestegen, aldus Jobat.

In Brussel ligt het doorsneeloon het hoogst met 4.000 euro, terwijl het mediaanloon in Vlaams-Brabant 3.500 euro bedraagt. Binnen de sectoren zijn chemie en farma, energie en milieu en bank en verzekeringen de uitschieters in lonen.

Er blijft ook een verschil in lonen tussen de geslachten, al is de loonkloof licht gedaald. Zo verdient een vrouw gemiddeld 3.477 euro en een man 4.096 euro.

Meer extra’s, zeker bij thuiswerk

Sinds 2020 is het aantal extralegale voordelen fors toegenomen. Maaltijdscheques, een hospitalisatieverzekering en een dertiende maand worden het meest toegekend. Het huidige gemiddelde is 6,55 voordelen per werknemer, terwijl dat in 2018 nog gemiddeld 5,87 was.

Vooral de extra’s rond thuiswerken duiken meer op. Zo komt de werkgever meer tussen voor een internetabonnement en een laptop. Daartegenover daalt de bijdrage in kosten voor het woon-werkverkeer, al blijft de firmawagen wel nog staande.

Lees meer:

‘Gemiddelde Belg had in 2022 een schuld van 53.280 dollar’: is dat een probleem of niet? (knack.be)