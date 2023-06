Mediaconcern Walt Disney heeft de release van een aantal belangrijke films uitgesteld. De volgende Star Wars komt pas uit in mei 2026 in plaats van december 2025, maar er zijn ook films van Marvel, en Avatar die tot drie jaar later verschijnen dan aangekondigd. Disney geeft zelf geen oorzaak, al kijken analisten wel richting aangekondigde besparingen en een staking bij scenaristen.

Reeksen als Star Wars, Marvel en Avatar zijn belangrijke producties voor Walt Disney. Het zijn stuk voor stuk blockbusters, waarbij gerekend wordt op hoge bezoekaantallen in de bioscoop. De producties zijn daarnaast belangrijk voor de streamingdienst Disney+, een grote concurrent van onder meer Netflix en Amazon Prime Video.

De laatste ‘Star Wars’-film dateert intussen al van 2019. Toch komt de volgende een jaar later dan gepland. Disney is wel van plan om in december 2026 meteen nog een extra film in de reeks uit te brengen, zo melden Amerikaanse media. Verder verschuift de derde ‘Avatar’-film een jaar, naar december 2025. Twee andere ‘Avatar’-sequels stelt Disney zelfs drie jaar uit, tot 2029 en 2031. Ook fans van de ‘Avengers’-reeks zullen langer op hun honger blijven. Twee nieuwe films zullen een jaar later verschijnen dan eerder gepland: in mei 2026 en mei 2027.

Besparingen

Een reden voor de vertraging gaf Disney niet. Het is wel bekend dat Bob Iger -sinds november 2022 opnieuw de CEO is van de entertainmentgigant – probeert om meer winst te halen met Disney. Dat wil hij onder meer doen door minder uit te geven aan series en films. Door de prijzige overname van de studio en televisieproducent 21st Century Fox, zijn Disney’s schulden sterk toegenomen.

‘We kijken ook naar het volume van de content die we maken. En met dat in het achterhoofd, moeten we behoorlijk drastisch cureren als het om entertainment gaat.’ Bob Iger, Disney-CEO

“We moeten erg goed letten op de kosten van alles dat we maken, zowel voor televisie als film”, zij CEO-Iger bij zijn tewerkstelling in een Q&A tegen de pers. “In een competitieve wereld is alles gewoonweg duurder geworden. Daarnaast kijken we ook naar het volume van de content die we maken. En met dat in het achterhoofd, moeten we behoorlijk drastisch cureren als het om entertainment gaat.” Het is opvallend dat geplande animatiefilms van Disney en Pixar niet zijn uitgesteld.

Scenaristenstaking

Bovendien is er al een grote scenaristenstaking bezig in de VS. Die heeft de productie van grote films en serie op pauze gezet. Voor het eerst in 15 jaar leggen scenaristen die zijn aangesloten bij de zogenaamde Writers Guild of America (WGA) het werk neer. Het gaat om 11.500 leden die allemaal werken bij filmstudio’s in de Verenigde Staten en zij protesteren om een hoger loon en betere werkomstandigheden.

De staking is al van 2 mei aan de gang, wat nog relatief kort is in vergelijking met de vorige staking in 2007 en 2008 die toen 100 dagen duurde. Het bracht de Amerikaanse staat Californië toen in een recessie en zorgde voor een nettoverlies van 2,1 miljard dollar. De gespecialiseerde nieuwssite Deadline voorspelde al eerder dat de staking gevolgen zou hebben voor filmstudio’s. Niet in 2023, maar wel voor de programmatie van de jaren die volgen.

De uitgestelde films betekenen ook slecht nieuws voor bioscoopketens. Zij rekenen op meer blockbusters om weer volk naar hun zalen te lokken.

