Dexia is bankstatuut kwijt vanaf 2024

Restbank Dexia, waarvan de bestaansreden enkel nog het afwikkelen van een portefeuille van tientallen miljarden leningen en obligaties is, is vanaf begin volgend jaar af van haar bankstatuut, zo kondigt ze dinsdag nabeurs aan in een persbericht. Dexia was zelf vragende partij omdat dit statuut heel wat energie en kosten vergt door de complexe regelgeving.

“De Europese Centrale Bank heeft de intrekking van de vergunningen voor bank- en beleggingsdiensten van Dexia Crédit Local bevestigd. Dit verzoek werd door de groep Dexia op 4 juli ingediend bij de Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) gelijktijdig met het verzoek tot intrekking van de erkenningen als financieringsmaatschappij van Dexia Flobail en Dexia CLF Régions Bail, van kracht sinds 27 oktober 2023”, klinkt het dinsdag in het persbericht.

De intrekking van het statuut van kredietinstelling van Dexia Crédit Local zal eveneens leiden tot de aanpassing van het statuut van de Belgische moedermaatschappij Dexia nv, die niet langer een financiële holding zal zijn. Begin volgend jaar wil men een buitengewone algemene vergadering organiseren om de naam van de moedermaatschappij te wijzigen in “Dexia Holding”.

Onafhankelijk commité

De intrekking van het bankstatuut gaat in op 1 januari 2024. De restbank herinnert eraan dat dit past in de uitvoering van het geordende resolutieplan. “Een gedetailleerde analyse van de impact en de risico’s heeft aangetoond dat Dexia perfect in staat is om dit resolutieproces buiten de bancaire regelgeving voort te zetten (…) De beslissing om zonder deze vergunningen verder te gaan, zal bijdragen aan de vereenvoudiging van de organisatie van Dexia en de verbetering van zijn kostentraject, zonder afbreuk te doen aan het vermogen van de groep tot afbouw, noch aan de opvolgingskwaliteit van zijn portefeuille”.

In plaats van de banktoezichthouders, zal een onafhankelijk comité van toezicht, opgericht door de overheden die een waarborg hebben verleend, vanaf 1 januari de controle uitvoeren. “Dit comité zal bestaan uit vier leden, waarvan twee benoemd door de Belgische staat en twee door de Franse staat, die over een stevige expertise in bankentoezicht beschikken”, zegt Dexia. Het comité zal ook de kandidaturen voor het bestuur, de directie en andere leidinggevende functies beoordelen inzake deskundigheid en betrouwbaarheid, en zal technische adviezen geven over de beoordeling van de risico’s.

