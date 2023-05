De sportketen Decathlon test in twee van zijn winkels een vast maandabonnement voor de verhuur van sportmateriaal en -kledij. In de winkels van Decathlon bestond al een tijdje de mogelijkheid om bijvoorbeeld skimateriaal te huren in plaats van te kopen. Het maandelijkse abonnement speelt in op een groeiende trend in de Belgische sportwereld.

Decathlon biedt klanten van de winkels in Antwerpen en Alleur bij Luik de mogelijkheid om met een vast maandelijks abonnement materiaal en kledij voor tal van sporten te lenen. Dat doet de Franse keten naar eigen zeggen na een test die het in ons land heeft gedaan met zeventig klanten. Zij konden in ruil voor een maandelijks bedrag alle sportmateriaal en -kledij van de Decathlon-merken lenen, met uitzondering van veiligheidsproducten en verbruiksgoederen.

Decathlon biedt klanten de keuze uit drie abonnementen met een maandelijks bedrag van 25 euro, 50 euro en 95 euro. Elk van de formules geeft klanten het recht om een hoeveelheid materiaal te lenen, beperkt volgens de nieuwwaarde van dat materiaal. Abonnees kunnen de producten zolang bijhouden als ze willen. Wanneer ze de ontleende items niet meer nodig hebben of andere willen gebruiken, moeten ze de producten netjes en intact terugsturen.

Drie leenabonnementen: Voor 25 euro per maand kunnen klanten Decathlon-producten ontlenen met een nieuwwaarde van maximaal 400 euro. Voor 50 euro per maand kunnen klanten Decathlon-producten ontlenen met een nieuwwaarde van maximaal 1.000 euro. Voor 95 euro per maand kunnen klanten Decathlon-producten ontlenen met een nieuwwaarde van maximaal 2.000 euro.

De ongebonden sporter

De nieuwe formules van Decathlon worden vergeleken met de streamingdienst Netflix of het concept van een bibliotheek. De keten speelt ermee in op een opkomende sporttrend in ons land: de groei van de ongebonden sporter. “Steeds meer mensen sporten actief, terwijl relatief gezien steeds minder mensen een sportclub opzoeken”, zei professor Jeroen Scheerder, hoogleraar bewegingswetenschappen aan de KU Leuven, onlangs in bij een artikel van Trends over het sportpretpark Sparkx in Hasselt.

Veel mensen willen zelf beslissen welke sport ze op welk moment beoefenen. Ze zijn op zoek naar een zekere flexibiliteit die ze bij het klassieke clubverband niet vinden. Wat de ongebonden sporter kan tegenhouden, is een gebrek aan materiaal en de nodige infrastructuur om de sport te beoefen die hij wil. In onze buurlanden is dat veel minder een probleem.

“In tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland zijn we in Vlaanderen veel minder vertrouwd met het concept van omnisportclubs, verenigingen waar je met één abonnement meerdere sporten kunt beoefenen”, aldus Scheerder. Voor kinderen bestaan wel al langer formules zoals Multimove en de Sport Na School-pas. Een leenabonnement zoals dat van Decathlon speelt in op de opkomst van die ongebonden sporter.

‘Wanneer we 1.000 abonnees hebben, gaan we evalueren. Als dat eerste jaar is meegevallen, kunnen we snel opschalen in België en daarbuiten’ Nathan Goddefroy, projectmanager Decathlon

België als voorbeeld

De uitbreiding van het abonnement naar twee van zijn winkels noemt Decathlon in zijn persbericht nog steeds een “verkennende fase”. Bij de opening van de inschrijvingen zijn er 150 abonnementen beschikbaar. De capaciteit zal elke maand worden verhoogd tot 1.000 abonnees. De twee winkels in België zijn de eerste die met dit project aan de slag gaan. Zij kunnen een voorbeeld zijn als de formule in andere landen wordt uitgerold.

“Het idee is bij ons team in België ontstaan en we hebben hier ook al een bredere werking rond circulaire economie”, zegt Nathan Goddefroy, manager van het We Play Circular-project bij Decathlon. “Wanneer we 1.000 abonnees hebben, gaan we evalueren. Als dat eerste jaar is meegevallen, kunnen we snel opschalen in België en daarbuiten. Is het toch voor verbetering vatbaar, dan kunnen we het concept finetunen. Het is moeilijk te voorspellen waar het concept over pakweg drie jaar zal staan.” Decathlon heeft wereldwijd meer dan 2.190 winkels in 57 landen.

Producten optimaliseren voor uitlening

Maandabonnementen zijn vaak een geliefkoosde manier voor bedrijven om op een stabiele manier omzet te genereren. Goddefroy wijst op drie doelstellingen. “We willen hiermee sporten toegankelijker maken voor klanten en natuurlijk ook economisch groeien, maar tegelijk onze ecologische voetafdruk verminderen. Dat past in de klimaatdoelstellingen van ons merk in België en wereldwijd.”

Een Decathlon-winkel. Belga Image, Frank de Roo.

Decathlon bereidt zich alvast voor op verwachte verbruikspieken. “Met onze huidige leendienst voor individuele producten zien we al dat bij het vallen van sneeuw de vraag naar sleeën stijgt, terwijl iedereen bij zon wil kajakken. Het is dus een kwestie van inspelen op de vraag. Een voordeel is dat we de meeste van onze producten zelf ontwerpen en produceren, waardoor we snel kunnen anticiperen op de veranderende vraag, ook als het om het algemene aanbod gaat. We onderzoeken ook al hoe we onze producten zo kunnen ontwerpen dat ze makkelijker te repareren zijn. Dat is interessant in het kader van een uitleendienst”, benadrukt Goddefroy.

De logistieke werking

Voor de praktische kant van de uitleendienst wijst de manager van Decathlon op de ervaring die de keten al heeft met de uitlening van materiaal. “Wij lenen al langer individuele materialen uit en we kopen en verkopen ook tweedehandse spullen. Maar het feit dat we het aantal abonnees geleidelijk opschalen, is om logistiek goed voorbereid te zijn op mogelijke groei.”

“Stel dat dit project groter wordt, dan is het niet zo dat alle materialen permanent voorradig zijn in alle winkels. Alle spullen zijn gecentraliseerd in ons distributiecentrum in Willebroek. De klant start zijn abonnement op de website. Daar kiest hij welke materialen hij wil uitlenen voor de komende dagen, weken of maanden. De producten worden naar de winkels gebracht en de levertermijn kan per product verschillen. Dat varieert van een paar dagen tot maximaal een week. De klant kan ze daarna in de gekozen winkel afhalen.”

Lees ook: