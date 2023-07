Coolblue opent winkel in de Kempen, dit jaar de derde nieuwe in ons land

Coolblue opent eind dit jaar een winkel in de Kempen, in Olen Shopping Park. Klanten zullen er meer dan producten kunnen uitproberen, langskomen voor advies en voor het ophalen van online bestellingen.

Eind dit jaar opent Coolblue een winkel in het Olen Shopping Park. Op een oppervlakte van zo’n 1.500 vierkante meter zullen klanten er meer dan 1.000 producten kunnen uitproberen. Dit wordt de negende winkel van Coolblue in ons land en het is ook de derde nieuwe winkel die dit jaar de deuren opent. In september volgt de opening van de winkels in Mechelen en Brugge. De Olense winkel moet 25 banen opleveren.

Coolblue wijkt bewust af van de online strategie van zijn concurrent Bol.com en het zet daarentegen meer in op service. Daar horen ook fysieke winkels bij waar klanten advies kunnen winnen, maar ze dienen ook als een ophaalpunt voor pakjes. Coolblues strategie lijkt wel te werken, want de retailer zag zijn jaaromzet in 2022 opnieuw licht groeien, met 0,6 procent tot 2,35 miljard euro. Al nam door de stijgende kosten de winst van 88,6 miljoen euro in 2021 af tot 43,4 miljoen euro vorig jaar.

Positief effect

Naarmate Coolblue meer winkels opent, dreigen ook de kosten van het bedrijf toe te nemen. Maar daar schrikt het Nederlandse bedrijf naar eigen zeggen niet voor terug. “Op plaatsen waar fysieke winkels komen, zien we een positief effect op onze verkoopactiviteit”, zei Arne Van Verdegem, de groeimanager van Coolblue België in april aan Trends. Op dat moment raakte bekend dat Coolblue een winkel in Brugge zou openen. “Mensen zijn sneller geneigd om tot een aankoop over te gaan wanneer ze een koffie van een koffieapparaat hebben gedronken of het beeld van een nieuwe tv hebben gezien.”

