Coolblue opent dit najaar in Brugge zijn zevende winkel in ons land. Klanten zullen er meer dan 1.000 producten kunnen uitproberen op een oppervlakte van evenveel vierkante meter. Het gaat vooral om elektronica zoals televisies, die shoppers graag in het echt aan het werk willen zien. Waarom zijn bakstenen winkels in 2023 zo belangrijk voor een grote onlineretailer?

Coolblue heeft al veertien zaken in Nederland, twee in Duitsland en de Brugse shop in het winkelcentrum B-Park wordt de zevende in ons land. Het is inmiddels meer dan een decennia geleden dat we in België de eerste Coolblue-winkel mochten verwelkomen in Wilrijk, maar het is markant dat het bedrijf op meer fysieke verkooppunten blijft inzetten. Dit jaar alleen al komen er vijf nieuwe bij, waaronder één in Mechelen en Brugge. Die laatste zal 25 banen opleveren.

“Onze klanten hebben vaak al een idee welk product ze willen, maar willen het graag nog even ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een tv, dan wil je die aan het werk zien. Zoek je een draadloze speaker, dan wil je even horen hoe die écht klinkt”, merkt Arne Van Verdegem op, de groeimanager van Coolblue België. Met zijn winkels wil Coolblue ook uitpakken met klantenadvies, service na verkoop en de ophaling van online gekochte producten.

Kenmerkende strategie

Eerder kon u hier al lezen dat Coolblue steeds verder afwijkt van de strategie van Bol.com. Coolblue is geen prijsvechter, maar pakt sterk uit met goede service. Het gaat vooral om goed advies, een eigen bezorgdienst en de dienst na verkoop. De vergrote focus op fysieke winkels past ook in dat verschillend beeld ten opzichte van Bol.com.

‘Het valt niet te overschatten wat voor meerwaarde fysieke winkels bieden voor Coolblue’ Tom De Schutter , zaakvoerder van Take The Lead

Coolblues strategie lijkt wel te werken, want de retailer zag zijn jaaromzet in 2022 opnieuw licht groeien, met 0,6 procent tot 2,35 miljard euro. Al nam door de stijgende kosten de winst van 88,6 miljoen euro in 2021 af tot 43,4 miljoen euro vorig jaar. “Met een positieve bedrijfskasstroom van 43 miljoen euro was de groei echter onvoldoende om de stijgende kosten en margedruk op te vangen”, analyseerde het bedrijf zelf in een persbericht.

Wie denkt aan fysieke winkels, denkt ook automatisch aan hogere kosten. Maar Coolblue is sterk overtuigd van de opportuniteiten. “We merken dat op plaatsen waar fysieke winkels komen, die een positief effect heeft op de verkoop. Mensen zijn sneller geneigd om tot een aankoop over te gaan wanneer ze een koffie van een koffieapparaat hebben gedronken of het beeld van een nieuwe tv hebben gezien”, legt Van Verdegem uit. Coolblue benadrukt ook dat het strategisch te werk gaat bij het kiezen van nieuwe winkellocaties.

Fysieke winkels troef

Maar gebeurt het niet dat de klant bij de bestaande elektronicazaken binnenwandelt om nadien bij een winkels als Coolblue of Bol.com te kopen? “Ja, dat is wel deels zo”, bevestigt Tom De Schutter , e-commerce-expert en zaakvoerder van Take The Lead. “Maar anderzijds kun je niet overschatten wat voor meerwaarde die eigen winkels daar bovenop nog brengen. Elke product dat wordt teruggebracht, biedt een kans tot verkoop en geeft Coolblue ook meer inzicht over de producten die het verkoopt. Daarnaast kan het volop eigen producten en diensten aanbieden via deze winkels. In Nederland is Coolblue bijvoorbeeld al uitgegroeid tot een energieleverancier.”

‘Er blijft altijd een doelgroep, ongeacht de leeftijd, die sterk de voorkeur geeft aan fysieke winkels. Gewoon al de nabijheid van zo’n winkel kan voor die mensen maken dat ze online op Coolblue gaan bestellen.’ Tom De Schutter , zaakvoerder van Take The Lead

Coolblue verkoopt in zijn fysieke winkels dan wel voornamelijk elektronica, maar De Schutter is het er niet mee eens dat de onlineretailer met zijn shops aanleunt bij MediaMarkt of Selexion. “Die winkels zijn gemiddeld groter dan de shops van Coolblue. Daarnaast kan je in een Coolblue-winkel ook voor meer zaken terecht dan alleen elektronica en service na verkoop. Zij geven daar ook advies over de producten die online te koop zijn, maar die niet in de toonzaal staan. De opleiding van hun medewerkers zit ook wel goed.” Dat bevestigt ook Van Verdegem. “Als je bijvoorbeeld een hogedrukreiniger nodig hebt, dan vind je die niet in de winkel, maar er is wel iemand van het winkelteam die je advies kan geven”, aldus de Coolblue-topman.

Van alle leeftijden

Coolblue stelt tegenover Trends dat fysieke verkopen ook op de lange termijn belangrijk zullen blijven, ook voor bedrijven die al gevestigd zijn in e-commerce. De Schutter volgt dat verhaal. “Online en fysieke verkoop gaan prima hand in hand en kunnen elkaar versterken. Er blijft altijd een doelgroep, ongeacht de leeftijd, die sterk de voorkeur geeft aan fysieke winkels. Gewoon al de nabijheid van zo’n winkel kan voor die mensen al maken dat ze online op Coolblue gaan bestellen. En zeker voor grote aankopen blijft een fysieke winkel een meerwaarde. Als de winkels in een centrum gelegen zijn, dan is ook window shopping nog eens mooi meegenomen.”