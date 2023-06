Colruyt en Mondelez bereiken akkoord na prijzenconflict

Warenhuisketen Colruyt en de Amerikaanse voedingsreus Mondelez hebben een akkoord bereikt in het prijzenconflict van vorige maand.

De volgende dagen en weken zullen de producten van Mondelez, zoals de merken Lu, Milka, Côte d’Or, Stimorol en Philadelphia, weer in de rekken bij Colruyt en Okay komen te liggen. Dat meldt Colruyt zelf.

Prijzenconflict tussen Colruyt en Mondelez

Midden vorige maand raakte bekend dat Colruyt in een prijzenconflict verwikkeld was met Mondelez. Die laatste wilde volgens de Belgische warenhuisketen “substantiële” prijsverhogingen doorvoeren op zijn producten, hoewel beide partijen vorig jaar nog een akkoord afsloten voor heel 2023.

Mondelez verwees op zijn beurt naar “ongekende marktomstandigheden” waardoor het een aantal “selectieve prijsverhogingen” wilde doorvoeren.

Het gevolg van het conflict was dat de producten van Mondelez wekenlang niet verkrijgbaar waren bij Colruyt.

Akkoord zonder details

Nu is er dus een akkoord en zal de klant de merken weer kunnen aankopen.

“De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer en vandaag kunnen we melden dat er een akkoord werd gesloten en dat de producten van Mondelez terug aangeleverd zullen worden. Details over het akkoord worden niet vrijgegeven”, zegt Colruyt.

Het bedrijf is tevreden en herhaalt dat zijn grootste prioriteit “het beschermen van de portemonnee van de klanten” blijft.

