De handelsoorlog over computerchips tussen het Westen en China dijt uit. Peking legt de uitvoer aan banden van twee grondstoffen die van groot belang zijn voor de halfgeleiderindustrie.

Het gaat om gallium en germanium, twee aardmetalen die vooral in China gedolven worden.

Vanaf 1 augustus zullen bijzondere licenties nodig zijn om de grondstoffen te kunnen verschepen, kondigt het Chinese ministerie van Handel aan. Om een licentie te krijgen, zullen exporteurs bepaalde procedures moeten doorlopen, klinkt het. Wie de grondstoffen uitvoert zonder die vergunning of in grotere hoeveelheden dan toegelaten, riskeert een sanctie.

Volgens Peking is de maatregel nodig om “de nationale veiligheid en belangen te beschermen”.

Chipoorlog

De vraag is hoe streng China zal zijn, want de grondstoffen zijn van groot belang voor de vervaardiging van halfgeleiders, maar ook voor producten als zonnepanelen.

De aankondiging van China past in een escalerende chipoorlog tussen Peking en het Westen. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de Verenigde Staten de export van microchips naar China verder wil beperken.

Chiptechnologie

Nederland kondigde vorige week aan dat het vanaf 1 september nieuwe beperkingen invoert voor de uitvoer van chiptechnologie van de fabrikant ASML naar China. Volgens minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher is dat nodig om te verzekeren dat “de technologie niet in handen komt van bedrijven of organisaties die ze tegen ons kunnen gebruiken,” meldde de openbare omroep NOS.

De Nederlandse regering had eerder al, onder Amerikaanse druk, de uitvoer van chiptechnologie naar China aan banden gelegd. Zo mag ASML bepaalde machines niet meer verkopen aan Chinese bedrijven. Westerse landen zijn bang dat de chips in Chinees defensiemateriaal terechtkomen. Ook Japan nam al gelijkaardige stappen.

Yellen naar Peking

De aankondiging van China komt er bovendien enkele dagen voor het geplande bezoek van de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen (6 tot 9 juli) aan Peking. De reis van Yellen maakt deel uit van de pogingen van de Amerikaanse president Joe Biden om het contact tussen China en de VS te verbeteren.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Amerikaanse minister de Chinese hoofdstad bezoekt. Minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken ging Yellen midden juni voor. Zijn bezoek aan Peking was het eerste van een minister uit de Verenigde Staten in bijna vijf jaar.

Tijdens het bezoek van Blinken zei de Chinese president Xi Jinping dat hij verbetering zag in de gespannen relatie tussen Washington en Peking.