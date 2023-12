De Chinese fabrikant van elektrische wagens BYD (Build Your Dreams) wil tegen 2028 zowat 10.000 wagens verkopen in de Belux. De autobouwer is een jaar actief op de Belgische markt, en ontving in 2023 zowat 900 bestellingen. Voor volgend jaar verwacht BYD er 2.000 à 3.000 te krijgen. Dat heeft Belga woensdag vernomen van Alexey Krapotkin, managing director van BYD Belux. Binnen de twee jaar komt ook de elektrische BYD-luxedochter Denza naar ons land, een merk dat in 2010 ontstond uit een samenwerking tussen BYD en de Duitse luxewagenbouwer Mercedes-Benz.

BYD heeft in de Belux ondertussen zes dealerships en daar komen er in de komende weken nog drie bij. De Chinese autobouwer zal daardoor volgend jaar, met uitzondering van de provincie Luxemburg, in elke Belgische provincie een verkooppunt hebben. BYD werkt in België en Luxemburg samen met Inchcape, een Britse onafhankelijke distributeur van diverse automerken, die in ons land ook al invoerder is van Toyota en Lexus.

Toen BYD begin dit jaar van start ging in België, was de fleetmarkt goed voor 90 procent van de verkoop. Ondertussen is de verkoop aan private klanten de voorbije maanden aangezwengeld en vandaag goed voor zowat 40 procent. “Een 50-50 procent mix lijkt ons gezond op termijn”, zegt Frederik Van den Bossche, fleet sales manager bij BYD Belux.

Grote Belgische campagne

BYD heeft vandaag vijf modellen in zijn gamma in België, en daar komen er volgend jaar nog drie nieuwe bij. “We willen bijzonder competitief zijn in elk segment en het beste aanbod prijs-kwaliteit bieden”, zegt Krapotkin. BYD beklemtoont dat zijn wagens in België ‘full option’ uitgerust zijn en meteen uit voorraad leverbaar. Het automerk plant begin volgend jaar ook een grote reclamecampagne in België, om het merk meer bekendheid en visibiliteit te geven.

BYD, dat onder andere ook zonnepanelen, thuisbatterijen, treinen, bussen en vrachtwagens bouwt, werd opgericht in 1995. Vandaag telt het 600.000 medewerkers, van wie 90.000 ingenieurs. “BYD is financieel een bijzonder sterke groep, die ook tegenslagen aankan”, aldus Krapotkin. “We zijn dus zeker dat we een permanente plaats in Europa op de automarkt zullen innemen. We zijn hier om te blijven.”

