Drie nieuwe Chinese automerken op Belgische markt

De Chinese autobouwer Chery kondigt de komst aan van drie nieuwe merken naar ons land: Omoda, Jaecoo en Exlantix. Een ander Chinees merk, Zeekr, leverde maandag zijn eerste wagen af op Europese bodem.

Chery is een van de belangrijkste automakers van China en de belangrijkste uitvoerder van Chinese wagens.

Verscheidene dealers

Chery kondigt maandag de komst aan van drie nieuwe merken: Omoda, Jaecoo en Exlantix. Van dat eerste merk zal een elektrische SUV worden verkocht – de Omoda 5 – en van het tweede merk wordt dat de J7, ook een SUV offroad. Die zal in het derde kwartaal van volgend jaar in België op de markt komen.

Chery zegt in gesprek te zijn met verscheidene Belgische dealers. Zowel Omoda als Jaecoo zal vrij kort na de lancering een gamma van minstens drie wagens tellen, klinkt het.

Luxemerk

Een derde merk dat de Chinese autobouwer in ons land wil introduceren is het luxemerk Exlantix. Het plan is om tegen de jaarwisseling 2024-2025 de drie dochtermerken te gaan verkopen.

Een andere Chinese autobouwer, Zeekr, leverde maandag zijn eerste wagen af aan een Europese klant. Dat gebeurde in Nederland, waar de wagens al sinds juni kunnen worden besteld. Zeekr is een merk uit de Geely-stal. Na Nederland en Zweden dit jaar mikt het merk op de Duitse markt in 2025 en zowat heel West-Europa tegen 2026.

