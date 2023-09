China waarschuwt voor “negatieve gevolgen” van Europees antisubsidieonderzoek

China heeft donderdag gewaarschuwd voor “negatieve gevolgen” van het aangekondigde Europese antisubsidieonderzoek naar elektrische voertuigen die in China worden geproduceerd.

Zo’n onderzoek, “onder het mom van oneerlijke concurrentie”, is “openlijk protectionisme”, hekelt het Chinese ministerie van Handel in een persbericht. “Het zal negatieve gevolgen hebben voor de economische relaties en handelsbetrekkingen tussen China en de Europese Unie.” De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, kondigde woensdag in haar State of the Union aan dat er een antisubsidieonderzoek komt naar elektrische voertuigen die in China worden geproduceerd. “Europa staat open voor concurrentie. Maar niet voor een race naar de bodem. We moeten onszelf verdedigen tegen oneerlijke praktijken”, stelde ze. De Chinese autobouwers kunnen hun voertuigen goedkoper op de markt brengen dankzij massale overheidssteun, luidt de Europese redenering.

Lees meer: