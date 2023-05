China onttroont Japan als grootste auto-exporteur

China heeft in de eerste drie maanden van het jaar de plaats van Japan ingenomen als de grootste uitvoerder van auto’s wereldwijd. Dat moet blijken uit Chinese douanecijfers, zo meldt de BBC.

China voerde in het eerste kwartaal 1,07 miljoen wagens uit, of een stijging met 58 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Japan was goed voor iets meer dan 950.000 uitgevoerde wagens, een stijging met 6 procent. De Chinese uitvoer wordt geholpen door de grote vraag naar elektrische auto’s en de verkoop aan Rusland. Terwijl concurrenten als Volkswagen en Toyota de Russische markt verlaten na de inval in Oekraïne, konden Chinese merken hun marktaandeel er uitbreiden.

Alleen al de uitvoer van elektrische wagens uit China steeg met 90 procent. Belangrijkste uitvoerders zijn onder meer BYD en SAIC, maar ook vanuit de Tesla-fabriek in Shanghai worden massaal auto’s uitgevoerd naar onder meer Japan, Europa en binnenkort ook Canada.